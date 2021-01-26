Поздравление Генерал-губернатору Австралийского Союза Дэвиду Херли

Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Генерал-губернатора Австралийского Союза Дэвида Херли с национальным праздником - Днем Австралии. "Надеюсь, что плодотворное белорусско-австралийское взаимодействие, несмотря на географическую отдаленность наших стран, будет расширяться, в первую очередь в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что поступательное развитие связей между народами Беларуси и Австралии позволит открыть новые направления сотрудничества и выйти на реализацию совместных проектов.