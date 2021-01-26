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Поздравление Генерал-губернатору Австралийского Союза Дэвиду Херли
26.01.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Генерал-губернатора Австралийского Союза Дэвида Херли с национальным праздником - Днем Австралии. "Надеюсь, что плодотворное белорусско-австралийское взаимодействие, несмотря на географическую отдаленность наших стран, будет расширяться, в первую очередь в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил убеждение, что поступательное развитие связей между народами Беларуси и Австралии позволит открыть новые направления сотрудничества и выйти на реализацию совместных проектов.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Генерал-губернатора Австралийского Союза Дэвида Херли с национальным...
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