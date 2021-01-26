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Госуправление, экономика, силовой блок, СМИ. Кадровое укрепление по важным направлениям сегодня в центре внимания президента. Новый госсекретарь Совета безопасности страны - Александр Вольфович. До сегодняшнего дня - первый замминистра обороны. Это оценка работы всех вооруженных сил и прицел на качество труда на новом посту. Председатель Комитета госконтроля - Василий Герасимов. Теперь уже без приставки «и.о.». Президент отметил оперативность работы ведомства.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мне нравится оперативность последнего времени. Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это, прежде всего, финансирование из-за рубежа. И деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать".

Игорь Ляшенко возглавил "Гродно-Азот". Здесь акцент на реализацию проекта нового большого комплекса, уникального объекта для всего региона. А чуть южнее, в Бресте, - новый губернатор. Им стал Юрий Шулейко - ранее помощник президента по Гомельской области. Михаил Демидов назначен председателем Климовичского райисполкома, Андрей Любимов - член Витебского облисполкома. Усиление и на информационном поле. С сегодняшнего дня Кирилл Казаков - генеральный директор СТВ. Медийный контент канала получил высокую оценку главы государства. По словам нового руководителя, акцент на авторскую журналистику будет и дальше.







