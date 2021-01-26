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Госуправление, экономика, силовой блок, СМИ. Кадровый вторник у президента

26.01.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Госуправление, экономика, силовой блок, СМИ. Кадровое укрепление по важным направлениям сегодня в центре внимания президента. Новый госсекретарь Совета безопасности страны - Александр Вольфович, до сегодняшнего дня - первый замминистра обороны. Это оценка работы всех вооруженных сил и прицел на качество труда на новом посту. Председатель Комитета госконтроля - Василий Герасимов. Теперь уже без приставки "и.о".

Игорь Ляшенко возглавил ОАО "Гродно Азот". Здесь акцент на реализацию проекта нового большого комплекса, уникального объекта для всего региона. А чуть южнее, в Бресте, - новый губернатор. Им стал Юрий Шулейко, ранее помощник президента по Гомельской области. Михаил Демидов стал председателем Климовичского райисполкома, Андрей Любимов - член Витебского облисполкома. Усиление и в информационном поле страны. С сегодняшнего дня Кирилл Казаков - генеральный директор СТВ. Медийный контент канала получил высокую оценку главы государства. По словам нового руководителя, акцент на авторскую журналистику будет развиваться и дальше.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Госуправление, экономика, силовой блок, СМИ. Кадровое укрепление по важным направлениям сегодня в центре внимания президента. Новый госсекретарь Совета...
 
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