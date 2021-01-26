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Госуправление, экономика, силовой блок, СМИ. Кадровый вторник у президента
26.01.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Госуправление, экономика, силовой блок, СМИ. Кадровое укрепление по важным направлениям сегодня в центре внимания президента. Новый госсекретарь Совета безопасности страны - Александр Вольфович, до сегодняшнего дня - первый замминистра обороны. Это оценка работы всех вооруженных сил и прицел на качество труда на новом посту. Председатель Комитета госконтроля - Василий Герасимов. Теперь уже без приставки "и.о".
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Госуправление, экономика, силовой блок, СМИ. Кадровое укрепление по важным направлениям сегодня в центре внимания президента. Новый госсекретарь Совета...
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