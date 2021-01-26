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Кадровый вторник: кто поручился за назначенцев перед Лукашенко
26.01.2021 17:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв - Sputnik. Сегодня белорусский лидер провел ряд кадровых назначений, однако этому предшествовал серьезный отбор кандидатов, сообщает близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".
© Sputnik / Виктор Толочко
На высокие вакансии президент рассматривает сразу несколько человек. С ними глава государства проводит собеседования, а также прислушивается к рекомендациям высокопоставленных лиц.
За
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На каждую должность глава государства рассматривает несколько кандидатов, проводит с ними собеседования лично и выслушивает рекомендации высокопоставленных...
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