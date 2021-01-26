Кадровый вторник: кто поручился за назначенцев перед Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв - Sputnik. Сегодня белорусский лидер провел ряд кадровых назначений, однако этому предшествовал серьезный отбор кандидатов, сообщает близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

На высокие вакансии президент рассматривает сразу несколько человек. С ними глава государства проводит собеседования, а также прислушивается к рекомендациям высокопоставленных лиц.

За Александра Вольфовича , назначенного главой Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси, поручились сразу два генерала: министр обороны Виктор Хренин и замминистра Сергей Потапенко.

Нового губернатора Бреста - Юрия Шулейко - на должность рекомендовали министр природы Андрей Худык и председатель постоянной комиссии Совета Республики Михаил Русый.

Игоря Ляшенко идеальным кандидатом на пост гендиректора ОАО "Гродно Азот" считают вице-премьер страны Юрий Назаров и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Василий Герасимов был назначен сегодня главой Комитета госконтроля. На эту должность его рекомендовали руководитель КГБ Иван Тертель и мэр Минска Владимир Кухарев.

За нового гендиректора СТВ Кирилла Казакова президенту поручились глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и гендиректор БелТА Ирина Акулович.

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