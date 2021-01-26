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Лукашенко поговорил по телефону с главой КНР

26.01.2021 17:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с председателем  КНР Си Цзиньпином, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

В последний раз лидеры общались по телефону 11 июня прошло года. Тогда Си Цзиньпин пообещал Лукашенко, что приедет в республику с визитом. Напомним, лидер КНР был в Минске в последний раз в 2015 году, Лукашенко же посещал Пекин не так давно - в апреле 2019-го.

Затем председатель КНР поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах. Отмечалось, что Си Цзиньпин стал первым из мировых лидеров, кто поздравил белорусского президента.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 26 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с председателем  КНР Си Цзиньпином, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к...
 
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