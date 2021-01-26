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Лукашенко поговорил по телефону с главой КНР
26.01.2021 17:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.
В последний раз лидеры общались по телефону 11 июня прошло года. Тогда
Затем председатель КНР
(последует)
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МИНСК, 26 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к...
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