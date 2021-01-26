ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве по информбезопасности

26.01.2021 18:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. Об этом руководитель МИД России сообщил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

Пресс-служба МИД РФ
Лавров: политика США в отношении России вряд ли изменится

Сергей Лавров отметил, что документ открывает возможности для координации действий "в условиях растущего значения проблем, которые существуют в киберпространстве, и в условиях их все большего влияния и на международные отношения", – сообщает РИА Новости.

Также глава российского МИД отметил, что Соединенные Штаты и прочие страны пытаются ограничить взаимодействие между Москвой и Тегераном.

"Наши отношения развиваются, исходя из интересов двух государств, двух народов, и мы выстраиваем наши планы, не оглядываясь на какую-то третью сторону", – заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия воспринимает это как "нелегитимные попытки" ограничить сотрудничество двух стран. "И в этой ситуации мы, конечно же, выбираем формы сотрудничества, партнерства, которые не будут зависеть от прихотей того или иного нарушителя международного права", – сказал глава МИД России.

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ открывает возможности для координации действий "в условиях растущего значения проблем, которые существуют в киберпространстве".
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко поговорил по телефону с главой КНР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by