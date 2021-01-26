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Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве по информбезопасности
26.01.2021 18:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. Об этом руководитель МИД России сообщил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.
Пресс-служба МИД РФ
Сергей Лавров отметил, что документ открывает возможности для координации действий "в условиях растущего значения проблем, которые существуют в киберпространстве, и в условиях их все большего влияния и на международные отношения", – сообщает
Также глава российского МИД отметил, что Соединенные Штаты и прочие страны пытаются ограничить взаимодействие между Москвой и Тегераном.
"Наши отношения развиваются, исходя из интересов двух государств, двух народов, и мы выстраиваем наши планы, не оглядываясь на какую-то третью сторону", – заявил Лавров.
Он подчеркнул, что Россия воспринимает это как "нелегитимные попытки" ограничить сотрудничество двух стран. "И в этой ситуации мы, конечно же, выбираем формы сотрудничества, партнерства, которые не будут зависеть от прихотей того или иного нарушителя международного права", – сказал глава МИД России.
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Документ открывает возможности для координации действий "в условиях растущего значения проблем, которые существуют в киберпространстве".
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