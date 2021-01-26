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Президент сделал ряд назначений в ключевых сферах
26.01.2021 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Госуправление, экономика, силовой блок и СМИ.
Александр Вольфович - госсекретарь Совета безопасности
Новый госсекретарь Совета безопасности страны - Александр Вольфович. До сегодняшнего дня первый замминистра обороны. Это оценка работы всех Вооруженных сил и прицел на качество труда на новом посту. Президент отметил, что именно Александр Вольфович был в эпицентре всех событий и мероприятий последнего времени.
Президент: Мы должны научиться противостоять внутренним и внешним противникам
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним".
Василий Герасимов - председатель Комитета госконтроля
Новый председатель Комитета госконтроля - Василий Герасимов. Теперь уже без слов "исполняющий обязанности". В работе этого ведомства важно подчеркнуть скорость реакции на большой поток событий в предыдущем году.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мне нравится оперативность последнего времени. Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это прежде всего финансирование из-за рубежа и деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, в этом направлении мы должны действовать".
На "Гродно Азоте" новый руководитель
И еще назначение этого дня: Игорь Ляшенко возглавил "Гродно Азот". Здесь акцент на реализацию проекта нового большого комплекса, уникального объекта для всего региона. Игорь Ляшенко давно знаком с работой "Гродно Азота", он курировал это предприятие на посту вице-премьера и руководителя концерна "Белнефтехим".
Кадровый вторник
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