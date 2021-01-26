Президент сделал ряд назначений в ключевых сферах

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Госуправление, экономика, силовой блок и СМИ. Кадровое укрепление по важным направления м сегодня в центре внимания президента.

Александр Вольфович - госсекретарь Совета безопасности

Новый госсекретарь Совета безопасности страны - Александр Вольфович. До сегодняшнего дня первый замминистра обороны. Это оценка работы всех Вооруженных сил и прицел на качество труда на новом посту. Президент отметил, что именно Александр Вольфович был в эпицентре всех событий и мероприятий последнего времени.

Президент: Мы должны научиться противостоять внутренним и внешним противникам

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним".

Василий Герасимов - председатель Комитета госконтроля

Новый председатель Комитета госконтроля - Василий Герасимов. Теперь уже без слов "исполняющий обязанности". В работе этого ведомства важно подчеркнуть скорость реакции на большой поток событий в предыдущем году.









Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мне нравится оперативность последнего времени. Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это прежде всего финансирование из-за рубежа и деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, в этом направлении мы должны действовать".

На "Гродно Азоте" новый руководитель

И еще назначение этого дня: Игорь Ляшенко возглавил "Гродно Азот". Здесь акцент на реализацию проекта нового большого комплекса, уникального объекта для всего региона. Игорь Ляшенко давно знаком с работой "Гродно Азота", он курировал это предприятие на посту вице-премьера и руководителя концерна "Белнефтехим".

Кадровый вторник



В Бресте новый губернатор. Им стал Юрий Шулейко, ранее помощник президента по Гомельской области. Михаил Демидов назначен председателем Климовичского райисполкома, Андрей Любимов - член Витебского облисполкома. Усиление и на информационном поле. С сегодняшнего дня Кирилл Казаков - генеральный директор Столичного телевидения. Медийный контент канала получил высокую оценку главы государства. По словам нового руководителя, акцент на авторскую журналистику сохранится.