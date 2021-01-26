|
Finita la commedia: итальянский премьер хочет в отставку
26.01.2021 19:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал прошение об отставке президенту республики Серджо Маттарелле, сообщают местные СМИ.
© REUTERS / REMO CASILLI
Конте сделал официальное прошение, поэтому главе государства теперь нужно решить: оставить его в должности премьера либо назначить новые выборы.
Ранее правящая коалиция, в которую входят Демократическая партия и "Движение "5 звезд", потеряла большинство в Сенате. Поскольку ряды ее сторонников покинула партия "Живая Италия", ее возглавляет экс-премьер Маттео Ренци.
Если Конте получит новый мандат от президента, у него появится возможность собрать кабинет министров с большой поддержкой в парламенте. Примечательно, что "Движение "5 звезд" и Демократическая партия уже выразили нынешнему премьеру свою поддержку. Правоцентристы требуют досрочных выборов.
Президент Италии примет решение до конца этой недели. Но сперва Матарелла должен провести консультации с представителями крупнейших партий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас политическое будущее Джузеппе Конте зависит от решения президента, но премьер и его коалиция уже не обладают большинством голосов в Сенате.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)