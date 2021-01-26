Finita la commedia: итальянский премьер хочет в отставку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал прошение об отставке президенту республики Серджо Маттарелле, сообщают местные СМИ.

Конте сделал официальное прошение, поэтому главе государства теперь нужно решить: оставить его в должности премьера либо назначить новые выборы.

Ранее правящая коалиция, в которую входят Демократическая партия и "Движение "5 звезд", потеряла большинство в Сенате. Поскольку ряды ее сторонников покинула партия "Живая Италия", ее возглавляет экс-премьер Маттео Ренци.

Если Конте получит новый мандат от президента, у него появится возможность собрать кабинет министров с большой поддержкой в парламенте. Примечательно, что "Движение "5 звезд" и Демократическая партия уже выразили нынешнему премьеру свою поддержку. Правоцентристы требуют досрочных выборов.

Президент Италии примет решение до конца этой недели. Но сперва Матарелла должен провести консультации с представителями крупнейших партий.