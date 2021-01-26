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Кадровый вторник у президента. Укрепление сразу в нескольких сферах
26.01.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTУкрепление сразу в нескольких сферах. Таковы итоги кадрового вторника у президента. Госсекретарь Совбеза, глава Комитета госконтроля и новый губернатор Брестского региона. И это только часть знаковых решений.
Сигнал для всего силового блока – не расслабляться! Впрочем, люди в погонах всегда на страже. И это важно как никогда, ведь, подчеркнул президент, Беларусь и в дальнейшем будут расшатывать и раскачивать. Система национальной безопасности сработала успешно, но пройденный этап дал пищу для размышлений, как улучшить координацию. Этим и займется новый госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Что касается Комитета госконтроля, то, назначая руководителя, президент позитивно оценил работу ведомства, которое оперативно, руководствуясь законом, отстаивает национальные интересы. Дисциплина на промышленных предприятиях, региональное развитие и работа на информационном поле – все это тоже звучало сегодня.
Подробнее об акцентах президента и о тех, кто пошел на повышение, узнаем у нашего обозревателя Натальи Бреус.
Вам точно не раз приходилось слышать: "Как же должность меняет человека!" Причем чаще в таком случае речь не о тех, кто проявляет себя с лучшей стороны – с большой ответственностью и профессионализмом, а о тех, кто не выдерживает испытание большими полномочиями. Порой и правда после повышения человека не узнать. Жизнь покажет, как изменятся люди, назначенные президентом сегодня на высокие посты. Но очевидно, что этот день станет серьезным поворотом в их карьере.
Александр Вольфович назначен Госсекретарем Совета безопасностиПочти три месяца ключевая должность в системе национальной безопасности была вакантна. Госсекретарь Совбеза, мягко говоря, - непростая работа. По сути это главный помощник президента по работе с силовыми структурами. Выходцы из Вооруженных сил часто становились руководителями Совбеза. Так что и в этот раз выбор главы государства вполне логичный. На должность назначен теперь уже экс-начальник Генштаба Александр Вольфович. Говорят, этот удар министр Хренин держал стойко – ну кто ж захочет лишаться надежного первого зама?
Президент: Мы должны научиться противостоять внутренним и внешним противникамАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вы системный человек, образованный и знающий. Вы были в центре событий и мероприятий, не только связанных с протестунами. Мы планировали силами генштаба мероприятия на внешней границе по защите Отечества, после выборов успешно развернули подразделения и отреагировали, пресекая подобные недоброжелательные нападки и попытки создать проблемы. В последнее время увидел Вас в деле. Времена непростые: раскачивать нас будут. Мы знали и понимали, для нас неожиданности нет, но мы должны научиться в это время противостоять внутренним и внешним противникам".
Все структурные элементы системы нацбезопасности с поставленными задачами справились успешноСам Вольфович из семьи военнослужащего. Армию знает не понаслышке: вся жизнь - сплошная служба. Показал себя в деле - это было ключевым при назначении. Последние полгода стали серьезным испытанием на прочность для всей системы национальной безопасности.
Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: "Силовой блок с теми задачами, которые возникли внутри, справился. Были трудности, неожиданности. Силовые лица, которые возглавляют структуры, со своими задачами справились. Некоторые задачи для Вооруженных сил были новые, не скажу, что неожиданные, Вооруженные силы всегда готовы. Они решали не несвойственные задачи, они решали именно те задачи, которые должны были решать - безопасность страны и народа, отсавивание мирныой жизни , как бы не регаировали оппоненты на западе –пытаясь создать нарпяженность на гос гарнице".
Госконтроль: оперативная реакцияНо, как говорится, есть над чем подумать - координация в силовом блоке и впредь будет четкой, эффективность повышаться. Кстати, об эффективности работы еще одного ключевого ведомства президент высказался весьма позитивно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "По КГК – мне нравится оперативность последнего времени. Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это прежде всего финансирование из-за рубежа и деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать".
Президент назначил Василия Герасимова председателем КГКВасилий Герасимов, для которого в первую очередь прозвучал этот месседж, карьеру в госконтроле начинал еще в нулевых. Успел поработать в регионах. Был помощником президента. Три года назад вернулся на позиции зама, а с сентября руководил Комитетом госконтроля, правда, в статусе исполняющего обязанности. Сегодня Василий Герасимов избавился от приставки и.о.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: "Перед КГК стоят и его классические специфические задачи в плане контроля над расходованием бюджетных средств и в сфере распоряжения госсобственностью. Особенно собственность. Возьмите, пожалуйста, на контроль окончание строительства недостроенных объектов. У нас очень много долгостроев. Конечно, значительно меньше, чем это было 5 лет назад, но они есть. Нужно взять силами Комитета госконтроля на учет эту государственную собственность и привести в порядок. А что касается бюджета, жесточайший контроль за расходованием денежных средств. Нужно избавиться от всяких финансовых мероприятий, без которых мы можем обойтись на сегодняшний день. А их немало".
Глава КГК: особое внимание должно быть уделено контролю за расходованием бюджетных средствТо есть во главе угла все то же - рациональный и справедливый подход. И хоть КГК идет по пути сокращения проверок, с таких важных тем, как посредничество и налогообложение, контроль не снимает.
По словам Василия Герасимова, президент Беларуси Александр Лукашенко во время назначения потребовал, чтобы вся деятельность КГК реализовывалась строго в рамках правового поля.
Новый председатель Брестского облисполкома - Юрий ШулейкоОбычное дело для руководителей регионов и помощников главы государства - поработать в разных областях. Примерно так складывалась карьера нового губернатора Брестчины. Для Юрия Шулейко, который пришел на смену Анатолию Лису, это будет уже третий регион после Гродно и Гомеля, где нужно показать себя. "Надолго не прощаемся", - скажет президент, анонсируя свою поездку в область.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Буду планировать поездку в Брест. Вы уже войдете в курс дела. Думаю, Вам много времени для этого не нужно: Вы работаете на такой должности в конкретном регионе, знаете направления работы, опыт у Вас большой и доложите мне о болевых точках Брестчины и особенно Бреста с учетом событий прошлого года, чтобы мы могли сориентироваться по дальнейшей работе. Брест и Брестская область - регион хороший, люди там нормальные. Я там служил, знаю этих людей. Но есть заблудшие, с ними надо работать. Вы знаете и умеете с ними работать, в Гомельской области Вы этому научились".
Новый губернатор Брестской области о приоритетах в работе: люди и развитие регионаБрестчина - это мощный сельскохозяйственный регион. В то же время область сильна и своей переработкой. Это серьезный транспортный узел и большой кусок госграницы с Западом и Украиной. Но главное – здесь живут трудолюбивые люди. Время покажет, найдет ли новый губернатор общий язык с южанами.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома: "Брестская область имеет большой удельный вес сельхозпроизводства. Также развита промышленность, но она в два раза меньше, чем в Гомельской области. Но сельское хозяйство и реперные предприятия, которые находятся на территории Брестской области (это Пинск, Барановичи и сам Брест), очень значимы для дальнейшего экономического развития страны".
Президент согласовал назначение Игоря Ляшенко гендиректором ОАО "Гродно Азот"Прежде чем побывать в Бресте, Александр Лукашенко заедет в Гродно. Будет ли значиться в президентском маршруте крупный производитель азотных удобрений – пока неизвестно.
Но вот с руководителем для этого предприятия определились – на "Гродно Азот" согласован Игорь Ляшенко. Попытки сорвать работу промышленного гиганта не увенчались успехом, но выводы сделаны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Это очень важное предприятие, стратегическое. Мы много говорили о том, что никаких шатаний на этом предприятии быть не может, потому что не дай бог что случится - зараза накроет весь Гродно. Поэтому там должна быть жесточайшая дисциплина. Не только технологическая, но и в организационном плане. Возьмитесь за это. Откровенно скажу: щадить и жалеть кого-то за нарушение дисциплины там не позволено. Не дай бог что-то случится - потеряем тысячи людей ни в чем не повинных. Облако накроет Гродно, поэтому наведите порядок там".
Гендиректор "Гродно Азота" о главном: строительство нового комплекса и работа с коллективомТяжеловесу белорусской нефтехимии (а у Ляшенко есть и опыт работы в профильном концерне, и в правительстве) не придется начинать с нуля.
Предприятие знает, да и свою практику начинал с гродненской площадки. Сегодня это мощный комплекс по выпуску азотных удобрений. География экспорта – три десятка стран. Но больше половины продукции идет сельхозорганизациям нашей страны. Здесь взялись и за масштабный проект – строительство нового азотного комплекса.
Игорь Ляшенко, генеральный директор ОАО "Гродно Азот": "Завершение проекта глобально не только для концерна "Белнефтехим", но и очень ощутимо для всей страны, результаты, которые должны быть получены в ходе реализации этого проекта, имеют важное значение для белорусских сельхозпредприятий, а также для увеличения экспортного потенциала страны. Вторая задача, которую там надо реализовать, - глубокая модернизация уже имеющихся мощностей. Причем она должна пройти без остановки основного производства (в период капитальных ремонтов) и с приростом мощностей".
Президент согласовал назначение Кирилла Казакова гендиректором СТВ
Главное – команда, скажет Ляшенко. И журналисты это понимают как никто. Ведь телевидение - это всегда командная работа. Кстати, ожидаемой новостью для коллег стало согласование Кирилла Казакова генеральным директором СТВ. Президент настоял на личном собеседовании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Так случилось, что я лично увидел Вас в деле. Канал очень подтянулся. Я, например, уже почти не вижу разницы между СТВ и, как у нас принято говорить, ведущими каналами. Хотя у вас тоже один из ведущих каналов. На СТВ появилось много новых лиц, толковых и патриотичных, в том числе молодежи, запустились новые проекты. Коллектив к Вам хорошо относится, поэтому очень хотелось бы, чтобы у Вас эта работа получилась".
Кирилл Казаков хорошо известен в медиасреде. Свою журналистскую карьеру начинал еще в конце 90-х на Могилевском телевидении. Потом долгое время работал на БТ – был автором и ведущим рейтинговой программы "Зона Х", руководил Агентством теленовостей, был генеральным продюсером НГТРК. Белтелерадиокомпания очень часто становится не только кузницей профессионалов журналистики, но и топовых медиаменеджеров.
Гендиректор СТВ: мы делаем упор на авторскую журналистику и будем двигаться дальше в этом направленииКирилл Казаков, генеральный директор ЗАО "Столичное телевидение": "Последние полгода мы все - и коллеги из Белтелерадиокомпании, и ОНТ, и СТВ - работали вместе. Это на самом деле был жаркий период, который нам пришлось пройти. Остались те команды, которые хотят работать. Я благодарен своему коллективу, который удержал канал и компанию".
Что касается задач на новом посту, то, как признался Кирилл Казаков, они останутся в основном теми же, что и раньше: "Мы должны честно освещать то, что происходит сейчас в Беларуси".
Ну и точечные решения для регионов. По итогам кадрового вторника Михаил Демидов согласован президентом председателем Климовичского райисполкома, Андрей Любимов - членом Витебского облисполкома. Получить назначение - еще полдела. Важнее, как руководитель себя проявит. Ведь все зависит не столько от должности, сколько от человека, который в ней работает.
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Укрепление сразу в нескольких сферах. Таковы итоги кадрового вторника у президента. Госсекретарь Совбеза, глава Комитета госконтроля и новый губернатор...
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