Сенат США утвердил Блинкена на должность госсекретаря – что о нем известно

МИНСК, 26 янв - Sputnik. Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря, свидетельствуют результаты голосования.

За что выступает Блинкен

На слушаниях по утверждению своей кандидатуры Блинкен высказался за серьезное отношение США к вызовам со стороны России, но подчеркнул, что администрация Байдена намерена продлить единственный оставшийся стратегический договор с Россией – ДСНВ-3. Также он заявил о необходимости пересмотреть внешнюю политику, проводившуюся администрацией Дональда Трампа, включая выход из ядерной сделки с Ираном.

Что известно о новом госсекретаре

Энтони Джон Блинкен родился 16 апреля 1962 года в Нью-Йорке.

Окончил Гарвардский колледж, в 1988 году получил степень доктора права в юридической школе Колумбийского университета, а затем начал юридическую практику в Нью-Йорке.

Был репортером журнала The New Republic, писал о внешней политике для множества изданий, включая такие влиятельные как New York Times, The New York Times Magazine и Foreign Affairs.

С 1994 по 2001 год входил в аппарат Совета национальной безопасности США. Первые четыре года из них был главным спичрайтером президента США Билла Клинтона по вопросам внешней политики, затем еще четыре – главным президентским советником по вопросам отношений со странами Европы, Евросоюза и НАТО.

После небольшого перерыва на научную деятельность (с 2001 по 2002 годы был старшим научным сотрудником Центра стратегических и международных исследований) вернулся в политику и вошел в команду Джо Байдена: сначала в Сенате (в 2002-2008 годах руководил аппаратом комитета по международным отношениям, где тот был председателем), а когда Байден стал вице-президентом, занял пост его советника по национальной безопасности.

В 2013-2015 годах был заместителем советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 годах – заместителем государственного секретаря США.

В феврале 2018 года вместе с бывшим заместителем министра обороны США по политическим вопросам Мишель Флурной основал консалтинговую фирму WestExec Advisors.

Во время президентской кампании Байдена Энтони Блинкен был его главным советником по вопросам внешней политики.

Энтони Блинкен женат на Эван Райан, которая работала помощником вице-президента Байдена по межправительственным делам и связям с общественностью.

За что отвечает госсекретарь

Пост государственного секретаря США в целом аналогичен должности министра иностранных дел в большинстве других государств, однако государственный секретарь обычно имеет больший политический вес, чем просто министр иностранных дел. При этом госсекретарь занимает третье место в иерархии исполнительной власти страны после президента и вице-президента США, является четвертым по порядку замещения президентской власти лицом.

Кандидатура на пост госсекретаря назначается президентом и утверждается Сенатом.

В истории было шесть случаев, когда государственные секретари впоследствии занимали пост президента США: Джеймс Бьюкенен, Джеймс Монро, Джеймс Мэдисон, Джон Куинси, Мартин Ван Бюрен и Томас Джефферсон.