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Лихтенштейн присоединился к санкциям ЕС против Беларуси

27.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Княжество Лихтенштейн присоединилось к экономическим санкциям, введенным ЕС в отношении Беларуси, сообщила внешнеполитическая служба Евросоюза.

© Photo : портал 1Prof.By / ФПБ
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Ранее это сделали кандидаты на вступление в союз – Северная Македония, Албания и Черногория, а также страны европейской зоны свободной торговли – Норвегия и Исландия, Лихтенштейн.

После данного шага Лихтенштейн будет вести свою национальную политику в соответствии с решением Совета ЕС.

Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября, третий - 17 декабря. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве". 18 декабря в МИД республики заявили, что подготовили "чувствительный ответ" на очередные ограничительные меры ЕС.

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Теги: Минск
 
 
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Сейчас княжество будет вести свою национальную политику в соответствии с санкционным решением Совета ЕС.
 
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