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Лихтенштейн присоединился к санкциям ЕС против Беларуси
27.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Княжество Лихтенштейн присоединилось к экономическим санкциям, введенным ЕС в отношении Беларуси, сообщила внешнеполитическая служба Евросоюза.
Ранее это
После данного шага Лихтенштейн будет вести свою национальную политику в соответствии с решением Совета ЕС.
Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси:
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Сейчас княжество будет вести свою национальную политику в соответствии с санкционным решением Совета ЕС.
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