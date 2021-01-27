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Еще 6 стран поддержали санкции ЕС против Беларуси

27.01.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Шесть стран-партнеров ЕС присоединились в санкциям против Беларуси. Об этом сообщает внешнеполитическая служба Евросоюза.

Страны, поддержавшие ограничительным меры третьего пакета:

  • Северная Македония,
  • Черногория,
  • Албания,
  • Исландия,
  • Лихтенштейн,
  • Норвегия.

«Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета [о введении санкций, - прим.]», - говорится в заявлении пресс-службы.

Отметим, Северная Македония, Черногория и Албания являются странами-кандидатами на вступление в ЕС, а Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – государства европейской зоны свободной торговли.

Пять стран присоединились еще 15 января, а 26 числа этого же месяца данный список пополнил Лихтенштейн. Таким образом, санкции против Беларуси ввели уже 34 страны.

О третьем пакете санкций

Напомним, 16 декабря Евросоюз согласовал, а 17 декабря – опубликовал третий пакет санкций против представителей белорусского действующего режима.

Катализатором подготовки данного пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.

В «черном» списке Евросоюза оказались 29 новых фамилий и 7 компаний.

Под ограничения попало много судей, прокуроров и силовиков, Наталья Кочанова, Александр Турчин, Владимир Караник, Игорь Луцкий, Андрей Швед и другие высокопоставленные чиновники.

Данным лицам запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.

О первых двух пакетах санкций

Ограничения в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября после выборов. В черный список попали 40 человек – белорусские чиновники, имеющие отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении граждан страны. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

Второй пакет санкций был принят 6 ноября. В этот раз Евросоюз уже ввел ограничения в отношении Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, близких к нему.

 
 
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Шесть стран-партнеров ЕС присоединились в санкциям против Беларуси.
 
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