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Еще 6 стран поддержали санкции ЕС против Беларуси
27.01.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Шесть стран-партнеров ЕС присоединились в санкциям против Беларуси. Об этом
Страны, поддержавшие ограничительным меры третьего пакета:
«Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета [о введении санкций, - прим.]», - говорится в заявлении пресс-службы.
Отметим, Северная Македония, Черногория и Албания являются странами-кандидатами на вступление в ЕС, а Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – государства европейской зоны свободной торговли.
Пять стран
О третьем пакете санкций
Напомним, 16 декабря Евросоюз
Катализатором подготовки данного пакета санкций послужило
В «черном» списке Евросоюза оказались 29 новых фамилий и 7 компаний.
Под ограничения попало много судей, прокуроров и силовиков, Наталья Кочанова, Александр Турчин, Владимир Караник, Игорь Луцкий, Андрей Швед и другие высокопоставленные чиновники.
Данным лицам запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.
О первых двух пакетах санкций
Ограничения в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были
Второй пакет санкций был
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Шесть стран-партнеров ЕС присоединились в санкциям против Беларуси.
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