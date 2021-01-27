Макей: Беларусь делает все, чтобы сохранить память о жертвах Холокоста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв - Sputnik. Белорусское государство делает все возможное, чтобы сохранить память о жертвах Холокоста и не допустить возрождения неонацизма, заявил в среду глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Сегодня в Минске проходятся мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста.

"Историческая память о жертвах холокоста и воспоминания набатом звучат в наших сердцах, призывая защищать человеческие жизни и достоинство. А также сделать все, все чтобы трагедия Холокоста не повторилась", - заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. выступая на траурном митинге в память жертв Холокоста, который сегодня прошел в Минске на мемориале "Яма" (Последний путь).

Он отметил, что в современном мире не все усвоили страшные уроки Второй мировой войны. По словам министра, наблюдаются попытки отдельных стран обелить преступления Третьего рейха вплоть до героизации нацистов и их пособников.

"Для Беларуси такой подход категорически неприемлем. И сегодня Беларусь предпринимает последовательные усилия для того, что сохранить память о жертвах Холокоста и не допустить возрождения неонацизма, не допустить любых проявлений расовой ненависти", - подчеркнул глава МИД Белрауси.

Он также подчеркнул, что требование современных реалий - это прививать молодому поколению ценности, которые бы помогли бы сохранить мир, стабильность и спокойствие в обществе.

"Сегодня по всей стране, в том числе в школах, проходят мероприятия, посвященные международному дню памяти жертв Холокоста. Мы и на международной арене делаем все, чтобы увековечить память жертв Второй мировой войны, подвиг солдат, которые спасли мир от коричневой чумы", - отметил министр.

Беларусь, по его словам, и впредь будет делать все возможное, чтобы противодействовать возрождению неонацизма, любых проявлений этической и религиозной ненависти и нетерпимости.

"На этом пути Беларусь открыта к сотрудничеству со всеми государствами, которые заинтересованы в том, чтобы обеспечить мир и стабильность на планете", - отметил Макей.

Израиль ценит

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол государства Израиль в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман отметил, что его государство высоко ценить усилия Беларуси по увековечиванию память жертв Холокоста.

"С каждым годом, с каждым днем становится все меньше живых свидетелей Холокоста, а также Праведников мира. И хранить память о них - это наша обязанность и долг. Как перед ними, и как перед теми, кто не выжил, не дожил до освобождения и не узнал, что у евреев появилось свое государство", - сказал посол.

При этом он отметил, что и сегодня "важно освободить мир от антисемитизма, ненависти".

Глава израильской дипмиссии также подчеркнул, что Государство Израиль высоко ценит усилия Беларуси по увековечиванию памяти жертв Холокоста.

На "Яме" председатель Иудейских общин Беларуси, главный раввин Объединения иудейских религиозных общин в Республике Беларусь Шнеор Залман Дайч прочел молитву в память о шести миллиона жертвах холокоста. Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси, депутаты, представители МИД РБ возложили цветы и венки к памятнику.