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МИД РФ прокомментировал выполнение программ Союзного государства
27.01.2021 16:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв - Sputnik. Это отвечает глубинным интересам народов России и Беларуси, уверены в МИДе.
© Sputnik / Михаил Климентьев
"Совместная работа по продвижению различных программ в
Напомним, Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. К 20-летнему юбилею предлагалось принять программу углубления интеграции. Была подготовлена в общей сложности 31 дорожная карта, все они затрагивали ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.
Еще год назад, в феврале 2020-го, в МИД РФ отмечали, что
Разработку отраслевых карт по развитию интеграции курировала созданная правительствами Беларуси и России рабочая группа. В конце 2019-го года первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой отмечал, что нерешенными остаются три вопроса: "газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте".
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Программы Союзного государства не должны "подвергаться конъюнктурным колебаниям", отметили в Министерстве иностранных дел России.
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