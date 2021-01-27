ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД РФ прокомментировал выполнение программ Союзного государства

27.01.2021 16:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв - Sputnik. Это отвечает глубинным интересам народов России и Беларуси, уверены в МИДе. 

© Sputnik / Михаил Климентьев
Бедность, борьба с COVID и доверие: тезисы Путина в Давосе

"Совместная работа по продвижению различных программ в рамках Союзного государства не останавливалась, она активно продолжается. Убеждены, что эта линия не должна быть подвержена конъюнктурным колебаниям, так как отвечает глубинным интересам народов наших братских стран", – говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. К 20-летнему юбилею предлагалось принять программу углубления интеграции. Была подготовлена в общей сложности 31 дорожная карта, все они затрагивали ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.

Еще год назад, в феврале 2020-го, в МИД РФ отмечали, что большинство дорожных карт между Россией и Беларусью согласованы. Над остальными работа продолжается на уровне экспертов профильных министерств и ведомств двух стран. 

Разработку отраслевых карт по развитию интеграции курировала созданная правительствами Беларуси и России рабочая группа. В конце 2019-го года первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой отмечал, что нерешенными остаются три вопроса: "газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программы Союзного государства не должны "подвергаться конъюнктурным колебаниям", отметили в Министерстве иностранных дел России.
 
Новости дня
Новости политики
 
В Беларуси в июне может появиться 16-я политическая партия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by