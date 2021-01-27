МИД РФ прокомментировал выполнение программ Союзного государства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв - Sputnik. Это отвечает глубинным интересам народов России и Беларуси, уверены в МИДе.

"Совместная работа по продвижению различных программ в рамках Союзного государства не останавливалась, она активно продолжается. Убеждены, что эта линия не должна быть подвержена конъюнктурным колебаниям, так как отвечает глубинным интересам народов наших братских стран", – говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. К 20-летнему юбилею предлагалось принять программу углубления интеграции. Была подготовлена в общей сложности 31 дорожная карта, все они затрагивали ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.

Еще год назад, в феврале 2020-го, в МИД РФ отмечали, что большинство дорожных карт между Россией и Беларусью согласованы. Над остальными работа продолжается на уровне экспертов профильных министерств и ведомств двух стран.

Разработку отраслевых карт по развитию интеграции курировала созданная правительствами Беларуси и России рабочая группа. В конце 2019-го года первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой отмечал, что нерешенными остаются три вопроса: "газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте".

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