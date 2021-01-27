В Беларуси в июне может появиться 16-я политическая партия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. В Беларуси начал работу оргкомитет политической партии "Демократический Союз", которая может появиться в июне 2021 года, об этом сегодня шла речь на Круглом столе демократических сил (КСДС).

Необходимость создания новой политической партии в стране, по словам члена оргкомитета "Демократического Союза" Андрея Ланкина, назревала с лета 2020 года.

"Идея о создании партии появилась на основе той действительно невероятной волне гражданской активности, которую продемонстрировали белорусы прошлым летом. Мы хотим объединить людей не вокруг какого-то лидера, а конкретных целей и задач. Место в ней сможет найти любой белорус, который готов устранять причины любого гражданского конфликта путем диалога, а не угроз, травли, шантажа, составлением "черных списков", поддержать реальные, а не виртуальные демократические ценности", – презентовал инициативу Ланкин.

Зачем нужна еще одна партия?

Он добавил, что последние 30 лет белорусы строили государственность, теперь самое время начать строить гражданственность. Прийти к этому, по словам члена оргкомитета, можно шаг за шагом, но революционным путем.

"Важно прививать гражданские ценности – доверие, инициативность, взаимопомощь. Этого можно достичь путем развития политической грамотности граждан, создавая целевые и социальные институты, расширяя использование практики референдумов, увеличения полномочий местного самоуправления и так далее", – заявил Андрей Ланкин.

Что дальше?

Много лет Минюст не регистрировал новых политических партий. Но первые участники "Демократического Союза" надеются на успех:

"Предполагаем, что в ближайшее время произойдут изменения, которые позволят расширить роль партий в области государственного управления. Не исключаем, что это произойдет на Всебелорусском народном собрании", – отметил Ланкин.

До конца января оргкомитет, в который пока входят пять человек, намерен сформировать структуру будущей партии, а в феврале начать создание инициативной группы по проведению съезда и созданию партийных структур в регионах. В апреле, по планам участников, будет представлен экономический блок, в июне – полная версия программы движения. В первых числах лета члены оргкомитета объявят о дате проведения съезда.

Отвечая на вопрос, будет ли партия оппозиционной, еще один член оргкомитета Александр Дешко заявил, что "мы будем поддерживать тех граждан, которые хотят перемен, а также предлагать действующей власти нормальные решение для того, чтобы в обществе наступил покой".

Он также добавил, что партия будет следовать идеям о политической амнистии, просить и требовать освобождения политзаключенных.

"Партия создается как платформа с федеративной формой. Будем рады каждому гражданину, который уважает общечеловеческие ценности, для него всегда найдется место здесь, – заключил Дешко.

Партии перерегистрируют

В Беларуси на данный момент зарегистрировано 15 политических партий. В сентябре 2020 года президент Александр Лукашенко поручил провести перерегистрацию существующих партий, так как последняя прошла в 1999 году. В октябре Минюст запросил у политических партий информацию и документы о персональной численности, количестве и органах организационных структур. Ряд партий представили затребованную информацию, некоторые от этого требования отказались.