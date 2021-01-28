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Байден приостановил продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

28.01.2021 09:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Президент США Джо Байден продлил продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Администрация американского президента, по информации источников, решила пересмотреть продажу оружия, которая была одобрена при бывшем хозяине Белого дома Дональде Трампа. В частности, речь идет о высокоточном оружии для Эр-Рияда и истребителей F-35 для ОАЭ.

"Госдепартамент временно приостанавливает выполнение некоторых незавершенных военных поставок и продаж в рамках военных продаж за границу и прямых коммерческих продаж, чтобы предоставить новому руководству возможность рассмотреть (продажи - Sputnik)", - говорится в заявлении представителя Госдепа. Цитирует документ РИА Новости.

Вместе с тем, представитель Госдепа не уточнил, какие конкретно соглашения были приостановлены.

Ранее СМИ писали о подписанном между США и ОАЭ контракте на приобретение 50 истребителей F-35 и 18 боевых беспилотников. Согласно источникам, соглашение было подписано 20 января приблизительно за час до того, как Джо Байден вступил в должность президента США.

 
Теги: Минск
 
 
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