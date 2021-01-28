Байден приостановил продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Президент США Джо Байден продлил продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Администрация американского президента, по информации источников, решила пересмотреть продажу оружия, которая была одобрена при бывшем хозяине Белого дома Дональде Трампа. В частности, речь идет о высокоточном оружии для Эр-Рияда и истребителей F-35 для ОАЭ.

"Госдепартамент временно приостанавливает выполнение некоторых незавершенных военных поставок и продаж в рамках военных продаж за границу и прямых коммерческих продаж, чтобы предоставить новому руководству возможность рассмотреть (продажи - Sputnik)", - говорится в заявлении представителя Госдепа. Цитирует документ РИА Новости.

Вместе с тем, представитель Госдепа не уточнил, какие конкретно соглашения были приостановлены.

Ранее СМИ писали о подписанном между США и ОАЭ контракте на приобретение 50 истребителей F-35 и 18 боевых беспилотников. Согласно источникам, соглашение было подписано 20 января приблизительно за час до того, как Джо Байден вступил в должность президента США.