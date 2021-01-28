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Байден приостановил продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ
28.01.2021 09:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Президент США Джо Байден продлил продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Администрация американского президента, по информации источников, решила пересмотреть продажу оружия, которая была одобрена при бывшем хозяине Белого дома Дональде Трампа. В частности, речь идет о высокоточном оружии для Эр-Рияда и истребителей F-35 для ОАЭ.
"Госдепартамент временно приостанавливает выполнение некоторых незавершенных военных поставок и продаж в рамках военных продаж за границу и прямых коммерческих продаж, чтобы предоставить новому руководству возможность рассмотреть (продажи - Sputnik)", - говорится в заявлении представителя Госдепа. Цитирует документ РИА Новости.
Вместе с тем, представитель Госдепа не уточнил, какие конкретно соглашения были приостановлены.
Ранее СМИ писали о подписанном между США и ОАЭ контракте на приобретение 50 истребителей F-35 и 18 боевых беспилотников. Согласно источникам, соглашение было подписано 20 января приблизительно за час до того, как Джо Байден вступил в должность президента США.
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Американский президент отменил очередное решение своего предшественника, которое тот подписал буквально за час до окончания своих полномочий.
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