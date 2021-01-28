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Президент Кыргызстана поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации

28.01.2021 10:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации после октябрьских протестов в стране, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Досрочные выборы президента Кыргызстана состоялись 10 января. Победу праздновал Садыр Жапаров. Сегодня состоялась церемония инаугурации.

"Восставший народ добился отставки президента и правительства, отмены результатов выборов. Мы сумели стабилизировать ситуацию. Мы выражаем огромную благодарность всем странам, которые оказывали нам неоценимую помощь, особенно России, а также нашим соседям - Казахстану и Узбекистану", - заявил Жапаров на церемонии инаугурации.

По его словам, Кыргызстан будет придерживаться многовекторной политики и укреплять отношения со стратегическими партнерами.

"У нас общая судьба и история. Укрепление связей с нашими стратегическими партнерами - это наш путь", - особо подчеркнул президент.

Жапаров также пообещал развивать сотрудничество с другими государствами, в том числе с Турцией, Китаем, а также со странами Центральной Азии. "Мы будем углублять добрососедские отношения", - добавил государства.

По его словам, Бишкек также будет стремиться укреплять связи с США, государствами Европы и международными организациями, в том числе с ООН.

Октябрьские протесты в Кыргызстане

Массовые акции протеста вспыхнули в стране в октябре прошлого года – на улицы вышли несогласные с итогами парламентских выборов.

После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили его здание, в котором располагается и президентская администрация.

Правительство ушло в отставку, итоги выборов были аннулированы. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Исполняющим обязанности президента и премьер-министра стал оппозиционный лидер Садыр Жапаров, впоследствии оставивший посты ради участия в выборах на правах обычного гражданина.

В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб.

 
Теги: Минск
 
 
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Кыргызстан, по словам нового главы государства, будет придерживаться многовекторной политики, укрепляя отношения со стратегическими партнерами.
 
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