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Президент Кыргызстана поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации
28.01.2021 10:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации после октябрьских протестов в стране, сообщает
Досрочные выборы президента Кыргызстана состоялись 10 января.
"Восставший народ добился отставки президента и правительства, отмены результатов выборов. Мы сумели стабилизировать ситуацию. Мы выражаем огромную благодарность всем странам, которые оказывали нам неоценимую помощь, особенно России, а также нашим соседям - Казахстану и Узбекистану", - заявил Жапаров на церемонии инаугурации.
По его словам, Кыргызстан будет придерживаться многовекторной политики и укреплять отношения со стратегическими партнерами.
"У нас общая судьба и история. Укрепление связей с нашими стратегическими партнерами - это наш путь", - особо подчеркнул президент.
Жапаров также пообещал развивать сотрудничество с другими государствами, в том числе с Турцией, Китаем, а также со странами Центральной Азии. "Мы будем углублять добрососедские отношения", - добавил государства.
По его словам, Бишкек также будет стремиться укреплять связи с США, государствами Европы и международными организациями, в том числе с ООН.
Октябрьские протесты в Кыргызстане
Массовые акции протеста вспыхнули в стране в октябре прошлого года – на улицы вышли несогласные с итогами парламентских выборов.
После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили его здание, в котором располагается и президентская администрация.
Правительство ушло в отставку, итоги выборов были аннулированы. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Исполняющим обязанности президента и премьер-министра стал оппозиционный лидер Садыр Жапаров, впоследствии оставивший посты ради участия в выборах на правах обычного гражданина.
В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб.
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Кыргызстан, по словам нового главы государства, будет придерживаться многовекторной политики, укрепляя отношения со стратегическими партнерами.
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