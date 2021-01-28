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Беларусь представила концепцию председательства в СНГ в 2021 году

28.01.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Беларусь намерена укреплять авторитет содружества на международной арене во время своего председательства в СНГ в 2021 году, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

© Photo : пресс-служба президента
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Сегодня в штаб-квартире СНГ он представил концепцию белорусского председательства на этот год, передает Sputnik.

"Все усилия должны быть направлены на дальнейшее укрепление и усиление роли СНГ на международной арене", – сказал Макей.

При этом он назвал символичным, что Беларусь, которая стояла у истоков СНГ, будет председательствовать в год 30-летия Содружества.

"Предстоящая юбилейная веха в истории – хороший повод для осмысления пройденного и совершенствования нашей Организации с учетом вызовов современности. Поэтому все усилия должны быть направлены на достижение общей цели – региональной консолидации и прогресса", – подчеркнул глава МИД Беларуси.

Традиционно белорусское председательство будет осуществляться на основе принципа преемственности, чему будет способствовать тесная работа с сопредседательствующими в СНГ государствами: Казахстаном и Узбекистаном, отметил Макей.

"Это был тяжелый год, и Узбекистан великолепно справился со своими обязанностями представительства в СНГ", – заявил он.

Планы на 2021-й

Председательство Республики Беларусь в Содружестве Независимых Государств в 2021 году будет осуществляться на основе принципа преемственности в соответствии с Концепцией дальнейшего развития СНГ.

В концепции, в частности отмечено, что особое внимание белорусское председательство планирует уделить вопросу достижения синергетического эффекта от сотрудничества государств – участников СНГ в различных интеграционных объединениях и организациях (ЕАЭС, ОДКБ, ШОС).

Председательство Минска в СНГ направлено на углубление интеграционных процессов в рамках Содружества.

Кроме этого, в концепции отмечена важность повышения эффективности взаимодействия в решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности, включая распространение вирусных инфекций.

Беларусь также заявила о намерении обеспечивать координацию усилий по дальнейшему совершенствованию сотрудничества стран СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, транснациональной преступностью.

 
Теги: Минск
 
 
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Одним из пунктов Беларусь выделила координацию усилий по предотвращению последствий распространения вирусных инфекций.
 
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