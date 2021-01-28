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Беларусь улучшила позиции в индексе коррупции Transparency International

28.01.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Беларусь расположилась на 63-й строчке в индексе коррупции Transparency International за 2020 год, то есть на три пункта выше, чем годом ранее. 

Беларусь набрала 47 баллов из 100 возможных (+2 балла по сравнению с 2019-м), где ноль баллов оцениваются, как высокая степень коррупции, а 100 — полное отсутствие коррупции. Это следует из данных, опубликованных на сайте Transparency International*.

© CC BY 2.0 / Chris Potter / A Generous Tip
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Стоит отметить, что 63-е место в этом рейтинге Беларусь делит с Хорватией, Кубой и островами Сан-Томе и Принсипи, которые также набрали по 47 баллов.

Россия также улучшила свои позиции в этом документе, набрав два балла по сравнению с 2019-м и поднявшись на 129-ю строчку. У России 30 баллов, столько же у Азербайджана, Габона, Малави и Мали.

Лидируют в индексе коррупции, как и в предыдущие годы, Новая Зеландия и Дания, у которых по 88 баллов из 100 возможных. Также среди лучших в мире по этому показателю Финляндия, Швейцария, Сингапур и Швеция.

Что касается стран с наивысшим уровнем коррупции, то это Сомали, Сирия, Йемен и Венесуэла. На последнем 180-м месте рейтинга расположился Южный Судан.

Также стоит отметить, что неправительственная организация Transparency International финансируется рядом стран, в том числе США за счет частных средств, включая Фонд американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса. В обновленном индексе сообщается не только о снижении уровня коррупции в Беларуси и России, но и о рекордно высоком уровне взяточничества в США.

* Минюст РФ включил эту организацию в перечень НКО, которые выполняют функцию иностранного агента

 
Теги: Минск
 
 
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В обновленном рейтинге Беларусь разместилась выше, чем Россия и Украина, но ниже Литвы, Латвии и Эстонии.
 
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