Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. За последние годы в Беларуси сделано многое для либерализации правовых норм, заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

По мнению белорусского лидера, правоохранительные и другие государственные органы позволили стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того ни хотели заграничные спонсоры протестов.

"Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное", - цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Об административном и уголовном кодексах

Глава государства сказал, что некоторые предложения белорусских граждан уже включены депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству. Он поинтересовался, достаточно ли этого или нужны дополнительные предложения в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом.

"Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии да и в соседней России? Ответы на эти вопросы должны быть у органов, находящихся сегодня на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране", - заявил он.

Как отметил Александр Лукашенко, работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом координирует Государственный секретариат Совета безопасности, надзор за соблюдением законодательства осуществляет Генеральная прокуратура, обеспечивает судебное рассмотрение материалов Верховный суд. Президент констатировал, что увлекаться частными и ведомственными интересами не стоит, нужно подумать прежде всего о последствиях для безопасности страны.

"Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства", - подчеркнул белорусский лидер.

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