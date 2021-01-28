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Макей высказался об антигосударственной деятельности некоторых послов ЕС
28.01.2021 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв - Sputnik. Некоторые послы из Европейского союза распространяют в Беларуси информацию антигосударственной направленности, заявил журналистам министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
"Мы сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают информацию или посты антигосударственной направленности", - сказал глава МИД Беларуси в четверг.
Макей обратил внимание, что белорусская сторона отслеживает, но пока не реагирует на эти факты. "Уверены, что дадим конкретную, предметную и очень жесткую оценку этим фактам", - заявил министр.
"Мы в своей истории сталкивались с подобными фактами, когда в период обострения попыток со стороны наших западных партнеров были попытки насаждения демократии в Республике Беларусь. Представители дипмиссий, аккредитованных в стране, не только призывали к участию в несанкционированных мероприятиях, но и сами участвовали в них. Мы реагировали на данные факты", - добавил Макей.
Глава МИД особо подчеркнул, что "посол любой страны должен способствовать сближению своих стран и народов, развитию сотрудничества между той страной, которую он представляет и той страной, в которой он находится".
"Если он этого не понимает, если посол занимает однозначно линию, направленную против властей страны, в которой он находится, значит, это не тот посол и такой посол не должен занимать соответствующую должность", - уверен Макей.
Ранее Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси:
Напомним, послы Польши и Литвы по рекомендации белорусского МИД покинули Беларусь 5 октября. Послов также отозвали Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария, Великобритания и Румыния. Но затем они вернулись в Минск, кроме глав дипмиссий Польши и Литвы.
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Глав белорусского МИД уверен: если посол занимает позицию против властей страны, в которой он находится, значит, он не должен быть в этой должности.
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