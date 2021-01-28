Макей высказался об антигосударственной деятельности некоторых послов ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв - Sputnik. Некоторые послы из Европейского союза распространяют в Беларуси информацию антигосударственной направленности, заявил журналистам министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Мы сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают информацию или посты антигосударственной направленности", - сказал глава МИД Беларуси в четверг.

Макей обратил внимание, что белорусская сторона отслеживает, но пока не реагирует на эти факты. "Уверены, что дадим конкретную, предметную и очень жесткую оценку этим фактам", - заявил министр.

"Мы в своей истории сталкивались с подобными фактами, когда в период обострения попыток со стороны наших западных партнеров были попытки насаждения демократии в Республике Беларусь. Представители дипмиссий, аккредитованных в стране, не только призывали к участию в несанкционированных мероприятиях, но и сами участвовали в них. Мы реагировали на данные факты", - добавил Макей.

Глава МИД особо подчеркнул, что "посол любой страны должен способствовать сближению своих стран и народов, развитию сотрудничества между той страной, которую он представляет и той страной, в которой он находится".

"Если он этого не понимает, если посол занимает однозначно линию, направленную против властей страны, в которой он находится, значит, это не тот посол и такой посол не должен занимать соответствующую должность", - уверен Макей.

Ранее Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября , третий - 17 декабря . Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве". 18 декабря в МИД республики заявили, что подготовили "чувствительный ответ" на очередные ограничительные меры ЕС.

Напомним, послы Польши и Литвы по рекомендации белорусского МИД покинули Беларусь 5 октября. Послов также отозвали Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария, Великобритания и Румыния. Но затем они вернулись в Минск, кроме глав дипмиссий Польши и Литвы.