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Макей: Беларусь подготовила несколько кандидатур посла в США
28.01.2021 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв - Sputnik. Беларусь заинтересована, чтобы в США был белорусский посол, заявил в четверг глава МИД Беларуси Владимир Макей.
"Что касается прибытия послов, мы заинтересованы в том, чтобы иметь такой важный канал связи в наших государствах. Мы заинтересованы в прибытии американского посла и заинтересованы, чтобы наш посол был в США", - сказал Макей.
© Sputnik / Виктор Толочко
Летом прошлого года послом Беларуси в Соединенных Штатах
История с послами
Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть республику. С тех пор посольства возглавляли временные поверенные.
В 2015 году Белый дом приостановил большинство ограничений в отношении Минска, и с этого времени началось постепенное налаживание отношений между странами. Тема возможного возвращения послов затрагивалась в последние годы неоднократно.
О намерении Вашингтона назначить нового руководителя американского диппредставительства в Минске "в самое ближайшее время" сообщил глава Госдепартамента Майкл Помпео в феврале 2020 года
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Возглавить белорусское диппредставительство должен был Олег Кравченко, однако в конце прошлого года он умер.
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