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Макей: Беларусь подготовила несколько кандидатур посла в США

28.01.2021 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв - Sputnik. Беларусь заинтересована, чтобы в США был белорусский посол, заявил в четверг глава МИД Беларуси Владимир Макей.

"Что касается прибытия послов, мы заинтересованы в том, чтобы иметь такой важный канал связи в наших государствах. Мы заинтересованы в прибытии американского посла и заинтересованы, чтобы наш посол был в США", - сказал Макей.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Летом прошлого года послом Беларуси в Соединенных Штатах был назначен Олег Кравченко, однако уехать работать за океан он не успел - в конце декабря он умер на 50-м году жизни.

История с послами

Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть республику. С тех пор посольства возглавляли временные поверенные.

В 2015 году Белый дом приостановил большинство ограничений в отношении Минска, и с этого времени началось постепенное налаживание отношений между странами. Тема возможного возвращения послов затрагивалась в последние годы неоднократно.

О намерении Вашингтона назначить нового руководителя американского диппредставительства в Минске "в самое ближайшее время" сообщил глава Госдепартамента Майкл Помпео в феврале 2020 года в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда же и стало известно, что послом может стать Джули Фишер. 15 декабря ее кандидатура была утверждена сенатом США, а 24 декабря она была приведена к присяге.

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Теги: Минск
 
 
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Возглавить белорусское диппредставительство должен был Олег Кравченко, однако в конце прошлого года он умер.
 
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