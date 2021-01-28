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Белорусские депутаты осудили действия Латвии в отношении журналистов

28.01.2021 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Белорусские депутаты осудили действия властей Латвии по воспрепятствованию работе русскоязычных журналистов, об этом говорится в заявлении комиссий по международным делам и по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты белорусского парламента.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Парламентарии считают, что латвийские власти грубо препятствуют работе журналистов и ущемляют интересы русскоязычного населения. Такие действия депутаты рассматривают "как явно недружественные по отношению к Беларуси и России, подписавшим в 1999 году Договор о создании Союзного государства".

"Мы выступаем за неукоснительное соблюдение обязательств в рамках международных правовых актов, гарантирующих право каждого на свободу выражать свое мнение, получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны государственных органов и независимо от государственных границ", - говорится в заявлении.

Напомним, русскоязычные латвийские журналисты, в том числе сотрудничающие с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были задержаны 3 декабря 2020 года. После допроса их отпустили под подписку о невыезде, у них прошли обыски. В итоге им предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, которая предусматривает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Госдума РФ в конце декабря приняла постановление, в котором обращается к парламентариям стран Европы с осуждением действий властей Латвии из-за притеснений русскоязычных журналистов и призывом выступить против цензуры как элемента политической борьбы. МИД Латвии в ответ заявил, что сообщение Госдумы "опирается на необоснованные и коренящиеся в пропагандистских клише упреки в отношении внутренних вопросов Латвии".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января 2021 года заявил, что жалобы на ситуацию с положением российских журналистов в странах ЕС может рассмотреть Европейский суд по правам человека.

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Теги: Минск
 
 
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Русскоязычные латвийские журналисты, в том числе сотрудничающие с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были задержаны в начале декабря прошлого года за нарушения...
 
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