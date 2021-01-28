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Макей о ситуации с санаторием "Беларусь" в Друскининкае: верх двуличия

28.01.2021 13:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Министр иностранных дел Владимир Макей назвал ситуацию вокруг санатория "Беларусь" в Друскининкае "верхом лицемерия и двуличия". Глава МИД заявил, что и в этом году Беларуси придется жить в непростых условиях из-за попыток санкционного давления.

© Sputnik
Без гарантий и субсидий: как живут работники санатория "Беларусь" в Литве

За ситуацией с белорусским санаторием в Друскининкае белорусский МИД следит и пытается найти решение проблемы. По словам Владимира Макея, такие попытки давления со стороны Западла – абсолютно лицемерный и двуличный подход.

"Некоторое время назад, когда зашел разговор со стороны наших европейских партнеров о том, что надо ввести санкции по отношению к Беларуси, четко  звучала мысль, что эти санкции не должны оказать влияние на простого человека, на людей, на народ Беларуси и представителей других стран. Что мы видим сегодня? Что вот эти 400 человек, 350 граждан Литвы оказались  в бесправном состоянии. С одной стороны говорят о необходимости защиты прав человека, а с другой стороны просто выбрасывают людей", - заявил Макей.

По словам главы ведомства, зарплату за декабрь сотрудникам санатория удалось выплатить, но сейчас людям фактически предлагают уйти в работы.  При том, что в курортном 12-тысячном Друскининкае, ощутившем на себе все последствия пандемии, закрытие границ и отсутствие туристов, сейчас насчитывается две тысячи безработных.

"Для меня это верх лицемерия и двуличия: на одной чаще весов - заявления о соблюдении прав человека, на другой – реальная картина того, как они заботятся о гражданах, о детях и в том числе о детях-инвалидах…Абсолютно лицемерный и двуличный подход", - сказал Владимир Макей.

Более того, министр подчеркнул, что со стороны Литвы есть откровенная ложь, когда есть заявления о том, что санаторий и так не работал в прошлом году из-за пандемии. Однако в прошлом году восемь тысяч человек там все же прошло оздоровление, из них – 1,5 тысячи детей, из которых 200 с инвалидностью.

Глава МИД заверил, что белорусская сторона и дальше продолжит следить за ситуацией с санаторием и будет продолжать искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Санкции и санаторий

Счета санатория, который располагается в Друскининкае, 18 декабря оказались заморожены. Банк Swedbank принял такое решение в связи с включением в санкционные списки ЕС Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит учреждение здравоохранения, находящееся в Литве. Но санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работает 391 человек, из которых 356 – литовцы.

Руководство санатория ранее поясняло: такие действия банка абсолютно беспочвенны, ведь деятельность медучреждения регламентируется уставом, согласно которому вся прибыль идет исключительно на укрепление материально технической базы, никаким образом не отправляясь в казну белорусского государства.

Позже мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас назвал заморозку счетов абсурдом. А президент Литвы призвал помочь работникам санатория.

В начале января сотрудникам санатория все же удалось выплатить зарплату: банк разморозил строго отведенные на каждого работника суммы, но счета по-прежнему остаются заблокированными.

12 января работники санатория "Беларусь", выступая против санкционных мер, вышли на акцию протеста.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская сторона продолжает отслеживать и урегулировать ситуацию с необоснованными санкциями в отношении белорусского санатория в Литве.
 
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