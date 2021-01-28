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Макей предрек Беларуси "фашиствующую демократию" в случае победы оппозиции

28.01.2021 13:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. В случае прихода к власти оппозиции в Беларуси будет "фашиствующая демократия", заявил журналистам в четверг глава МИД республики Владимир Макей.

Он отметил, что в стране не все идеально и есть над чем работать, но это должно происходить не под диктовку внешних кураторов, не под давлением улицы, не через революцию, которая несет только кровь и слезы, а в рамках закона.

© Sputnik / Анна Нефедова
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"Может быть, совершенствование и развитие общества и государства займет больше времени, может, потребуется больше усилий. Но разрушить до основания все, что было достигнуто за всю предыдущую историю нашей независимости, сегодня можно моментально. Кто будет создавать новое государство на разрушенных руинах, ответа от оппонентов власти я, к сожалению, до сих пор не услышал", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

Макей заявил, что в случае прихода оппозиции к власти, часть из которой сейчас находится за рубежом, это будет "фашиствующая демократия".

Напомним, акции протеста начались после выборов президента Беларуси, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК на них победил Александр Лукашенко, которому удалось набрать 80,1% голосов. По версии несогласных с результатами, победу одержала Светлана Тихановская. Протесты продолжаются до сих пор, однако количество их участников и периодичность их проведения заметно сократились. Изменилась и тактика - с центральных улиц протесты переместились во дворы.

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Теги: Минск
 
 
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Глава белорусского МИД признал, что в стране многое нуждается в совершенствовании, однако это должно происходить не через революцию, а в рамках закона.
 
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