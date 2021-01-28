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Лебедев: СНГ нужно объединить силы против внешнего давления
28.01.2021 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв - Sputnik. Странам СНГ нужно сплотиться против возросшего беспрецедентного политического и экономического давления, заявил в четверг журналистам председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
"Недавние акции, прошедшие 23 января на территории Российской Федерации, говорят о спланированном, скоординированном воздействии на наши страны с тем, чтобы дестабилизировать в них обстановку. Нанести не только экономический ущерб, на что направлены санкции, но и, скажем так, политически дестабилизировать обстановку. Мы не должны этого ни в коем случае допустить", - заявил Лебедев.
По его словам, на Беларусь в качестве нынешнего председателя в СНГ возлагается "особая ответственность за объединение усилий в противостоянии беспрецедентному давлению извне".
Минск поддержал Москву
© Sputnik / Виктор Толочко
"В международной практике есть очень четкие критерии того, что подразумевается под внешним вмешательством во внутренние дела. Так вот, публикация той информации, которую вы упомянули в своем вопросе, - это является, с нашей точки зрения, однозначным вмешательством во внутренние дела (России)", - сказал Макей, отвечая на вопрос журналистов о том, как он может прокомментировать информацию на сайте посольства США с упоминанием мест и времени несогласованных акций в ряде городов России.
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В МИД Беларуси назвали вмешательством в дела России действия посольства США в отношении несанкционированных акций в Москве.
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