Лебедев: СНГ нужно объединить силы против внешнего давления

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв - Sputnik. Странам СНГ нужно сплотиться против возросшего беспрецедентного политического и экономического давления, заявил в четверг журналистам председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Недавние акции, прошедшие 23 января на территории Российской Федерации, говорят о спланированном, скоординированном воздействии на наши страны с тем, чтобы дестабилизировать в них обстановку. Нанести не только экономический ущерб, на что направлены санкции, но и, скажем так, политически дестабилизировать обстановку. Мы не должны этого ни в коем случае допустить", - заявил Лебедев.

По его словам, на Беларусь в качестве нынешнего председателя в СНГ возлагается "особая ответственность за объединение усилий в противостоянии беспрецедентному давлению извне".

Минск поддержал Москву

В свою очередь глава МИД Беларуси Владимир Макей отметил, что действия посольства США, касающиеся несанкционированных акций в России, являются однозначным вмешательством во внутренние дела Москвы.

"В международной практике есть очень четкие критерии того, что подразумевается под внешним вмешательством во внутренние дела. Так вот, публикация той информации, которую вы упомянули в своем вопросе, - это является, с нашей точки зрения, однозначным вмешательством во внутренние дела (России)", - сказал Макей, отвечая на вопрос журналистов о том, как он может прокомментировать информацию на сайте посольства США с упоминанием мест и времени несогласованных акций в ряде городов России.

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