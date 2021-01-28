Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские депутаты осуждают действия Латвии в отношении русскоязычных журналистов Белорусский парламент выступил с осуждением давления на работников СМИ со стороны госструктур Латвии. Постоянные комиссии Палаты представителей поддержали...

Белорусский парламент выступил с осуждением давления на работников СМИ со стороны госструктур Латвии. Постоянные комиссии Палаты представителей поддержали обращение Госдумы России "К парламентам европейских государств в связи с репрессивными действиями властей Латвийской Республики в отношении русскоязычных журналистов". В заявлении белорусского парламента говорится: "Мы выступаем за неукоснительное соблюдение обязательств в рамках международных правовых актов, гарантирующих право каждого на свободу выражать свое мнение, получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны государственных органов и независимо от государственных границ".