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Совещание у президента по вопросам совершенствования законодательства
28.01.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПопыткам дестабилизации обстановки в стране нужно активнее противодействовать в правовом поле! Совершенствование законодательства сегодня обсуждают во Дворце Независимости.
Президент пригласил к разговору руководителей, координирующих эту работу. Во главе угла - безопасность государства. Важно соразмерно реагировать на нарушения законов. А правовые нормы должны надежно выявлять и пресекать любые действия, направленные против страны. Акценты Александра Лукашенко понятны: минувший год стал серьезным вызовом для всех. Масштабы раскачать ситуацию в Беларуси были беспрецедентными. Взять под контроль ситуацию помогла слаженная и оперативная работа правоохранителей и иных госорганов.
Правовой ответ на атаки против государства
Многие предложения на злобу дня учтены в обновленных административных кодексах, в поправках к уголовному законодательству. Президент призывает еще раз взглянуть на действующие правовые нормы, чтобы исключить пробелы. В том числе - учесть европейский опыт реагирования на попытки дестабилизации ситуации в стране.
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Попыткам дестабилизации обстановки в стране нужно активнее противодействовать в правовом поле! Совершенствование законодательства сегодня обсуждают во Дворце...
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