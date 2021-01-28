ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Совещание у президента по вопросам совершенствования законодательства

28.01.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Попыткам дестабилизации обстановки в стране нужно активнее противодействовать в правовом поле! Совершенствование законодательства сегодня обсуждают во Дворце Независимости. 

Президент пригласил к разговору руководителей, координирующих эту работу. Во главе угла - безопасность государства. Важно соразмерно реагировать на нарушения законов. А правовые нормы должны надежно выявлять и пресекать любые действия, направленные против страны. Акценты Александра Лукашенко понятны: минувший год стал серьезным вызовом для всех. Масштабы раскачать ситуацию в Беларуси были беспрецедентными.  Взять под контроль ситуацию помогла слаженная и оперативная работа правоохранителей и иных госорганов.   

Правовой ответ на атаки против государства

Совещание у президента по вопросам совершенствования законодательства


Многие предложения на злобу дня учтены в обновленных административных кодексах, в поправках к уголовному законодательству.  Президент призывает еще раз взглянуть на действующие правовые нормы, чтобы исключить пробелы. В том числе -  учесть европейский опыт реагирования на попытки дестабилизации ситуации в стране.     


Смотрите также:

Президент провел совещание с силовым блоком Совета безопасности  

Программу деятельности правительства сегодня одобрил парламент

Депутаты приняли новые проекты КоАП и ПИКоАП

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попыткам дестабилизации обстановки в стране нужно активнее противодействовать в правовом поле! Совершенствование законодательства сегодня обсуждают во Дворце...
 
Новости дня
Новости политики
 
Макей высказался об антигосударственной деятельности некоторых послов ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by