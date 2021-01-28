Источник материала: БT

Правовой ответ на атаки против государства

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совещание у президента по вопросам совершенствования законодательства Попыткам дестабилизации обстановки в стране нужно активнее противодействовать в правовом поле! Совершенствование законодательства сегодня обсуждают во Дворце...

Попыткам дестабилизации обстановки в стране нужно активнее противодействовать в правовом поле! Совершенствование законодательства сегодня обсуждают во Дворце Независимости.Президент пригласил к разговору руководителей, координирующих эту работу. Во главе угла - безопасность государства. Важно соразмерно реагировать на нарушения законов. А правовые нормы должны надежно выявлять и пресекать любые действия, направленные против страны. Акценты Александра Лукашенко понятны: минувший год стал серьезным вызовом для всех. Масштабы раскачать ситуацию в Беларуси были беспрецедентными. Взять под контроль ситуацию помогла слаженная и оперативная работа правоохранителей и иных госорганов.Многие предложения на злобу дня учтены в обновленных административных кодексах, в поправках к уголовному законодательству. Президент призывает еще раз взглянуть на действующие правовые нормы, чтобы исключить пробелы. В том числе - учесть европейский опыт реагирования на попытки дестабилизации ситуации в стране.Смотрите также: