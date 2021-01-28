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Лукашенко о блицкриге в Беларуси и России и "немецком протестуне"

28.01.2021 15:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. В ходе протестов летом в Беларуси хотели осуществить блицкриг, сказал во время совещания во Дворце Независимости белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

© Photo : пресс-служба президента
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По его мнению, "отличий между белорусскими и российским событиями – их может быть несколько – но главное, что у нас в августе решили осуществить блицкриг".

"Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала и ввести сюда НАТОвские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России блицкриг осуществить невозможно", - уверен он.

Александр Лукашенко отметил, что "вот эти все расследования беглого, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна (Алексей Навальный – Sputnik) – это только начало. Ему я хочу сказать, если кто-то решил бороться против власти, против президента, осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Сам был судим, и он сегодня борец с коррупцией. Во-вторых, почти отравили, выпустили в Германию, где захотел лечиться и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Люди, что, не понимают? Никто Путину не простит, что он остановил войны в России и в кучу собрал Россию – никто не простит".

Глава государства считает, что нужно "учиться на примере Франции, Германии, США, только не надо стрелять в женщину, которая четыре войны прошла и защищала интересы Соединенных Штатов Америки. Вот этому мы не должны учиться. Но защищать будем по закону".

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Сегодня должны прописать нормативно-правовые акты, и довести до людей, чтобы люди понимали: заблокировал движение – вот такое нарушение, вышел незаконно на акции и начинаешь нарушать общественный порядок – мы тебя предупредим, оштрафуем, второй раз выйдешь – сядешь", - заверил он.

При этом белорусский лидер откровенно заявил, что у нас "и своих "косяков" у нас предостаточно. Всех сидящих за этим столом. Поэтому, пока есть время, давайте работать, устранять эти косяки, чтобы люди увидели, что мы слышим даже меньшинство".

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Теги: Минск
 
 
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