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Лукашенко продолжит закручивать гайки

28.01.2021 15:41 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко продолжает говорить о цветной революции, а чиновники на фоне этого уже подготовили многочисленные поправки в Уголовный кодекс, УПК, трудовое и избирательное законодательство. Беларусь, очевидно, ждет закручивание гаек по всем фронтам. Кроме того, амнистия политзаключенным пока не светит: Лукашенко просто отрицает их наличие.

Что говорил на совещании Лукашенко?

28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства, которое прошло у Александра Лукашенко, речь шла о либерализации законов в Беларуси. 

Лукашенко высказался в пользу того, чтобы избавить белорусское законодательство лишней либеральной составляющей. Он полагает, что в связи с последними событиями, пора пересмотреть законы.

«Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии, да и в соседней России. Ответы на эти вопросы должны быть у органов, находящихся сегодня на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране. Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства», — отметил Лукашенко.

Он также заявил, что в Беларуси нет никаких политзаключенных, потому что в законе это просто не прописано. Лукашенко подчеркнул, что политическая амнистия возможна только в том случае, если «кто-то покажет мне политическую статью в уголовном кодексе и что они  осуждены или задержаны, арестованы по политическим мотивам». таких людей он пообещал сразу же амнистировать.  

Изменения в законодательство будут готовы уже через два месяца

Как заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов по итогам заседания у Александр Лукашенко, в Административный, Уголовный, Уголовно-исполнительный кодексы и трудовое и избирательное законодательство внесут изменения в первом квартале этого года. Об этом пишет газета «Звязда».

«Неэффективность действующего законодательства, его неспособность своевременно реагировать на возникающие вызовы и риски недопустимы. В связи с этим на сегодняшней встрече был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием национального законодательства, возможностью его обновления в будущем, чтобы оно своевременно и оперативно реагировало на любые риски и угрозы, подобные тем, с которыми сталкивается наша страна во второй половине 2020 года», — сказал Рахманов.

Отметим, что определенные нововведения в законодательство чиновники уже вносят. Так, одним из нововведений Уголовно-процессуального кодекса станет возможность для следственных органов приостанавливать проверку по заявлению о возбуждении уголовного дела на неопределенный срок. Это позволит силовикам отложить возбуждение уголовных дел по пыткам и убийствам во время и после протестов в максимально долгий ящик.

 
 
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Александр Лукашенко продолжает говорить о цветной революции, а чиновники на фоне этого уже подготовили многочисленные поправки в Уголовный кодекс, УПК, трудовое и...
 
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