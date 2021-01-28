Президент назвал условие политической амнистии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Глава государства рассказал на совещании по вопросам изменений в законодательство, за что "немедленно помилует" политических заключенных в стране.

"Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия, политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую", – отметил белорусский лидер.

Он вспомнил, как в октябре прошлого года встречался с задержанными оппозиционерами в СИЗО и что им сказал.

"Мне задавали главный вопрос: "Когда нас отпустят?" Я им всем изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос, когда. Жду-с. До сих пор жду-с…Но я человек осведомленный. Я знаю, что обсуждались эти вопросы с родственниками. Такая возможность у этих протестунов была – денег жалко", – отметил Лукашенко.

Глава белорусского государства посоветовал политзаключенным не строить иллюзии: "Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое, отдай последнее, если у тебя есть".

"Нет – суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия", – пояснил президент.

О возможности политической амнистии несколько раз говорил политолог, учредитель Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский. Ранее в интервью СТВ он сказал, что собирается участвовать во Всебелорусском народном собрании и предложить ряд инициатив.

"Мы будем обращаться к делегатам, чтобы поддержали нашу эту идею, чтобы люди вернулись обратно в семьи и работали на благо государства", – отметил Воскресенский.

На ВНС позовут оппозиционеров

Президент также ответил на критику оппозиционеров по поводу проведения в феврале Всебелорусского народного собрания.

"Это что, новация на сегодняшний день? Нет, оно шестое. И всегда оно давало эффект. Нас начинают сейчас критиковать: да это не то, да что это за собрание… Кто? Беглые, прежде всего. Они сбежали и начинают там что-то "плявузгать", как я говорю по-белорусски", – констатировал Лукашенко.

Он добавил, что на ВНС могут быть приглашены в том числе представители оппозиционной точки зрения, если они хотят вести диалог и работать во имя Беларуси.

"Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных хочет разговаривать во имя страны, мы их пригласим. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию", - сказал глава государства.

6 миллионов за действующую власть

Лукашенко заявил, что все больше людей заявляют о своей позиции в поддержку действующей власти. Но ставят в упрек: первое – чтобы президент больше не говорил, что не хочет быть президентом.

"Я это услышал, молчу. Во-вторых, открыто и честно говорите то, что мы думаем, власть должна открыто говорить, не бояться, не юлить. Мы, наверное, тоже это делаем", – резюмировал он.

Президент отметил, что в стране есть и всегда были люди, которые его не поддерживают – их около полумиллиона.

"Они и раньше не голосовали за действующего президента. Точно так произошло и в последние выборы. Но надо ж понимать, что около 6 миллионов человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента", – заключил Александр Лукашенко.

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