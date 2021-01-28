Президент пообещал защищать страну на танке, БМП и с автоматом в руках

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если понадобится, готов защищать страну на танке, БМП, с автоматом в руках.

Сегодня на совещании у президента обсуждали вопрос изменения законодательства в связи с внутриполитической обстановкой в стране.

Лукашенко в очередной раз отметил, что все его действия были направлены на защиту страны, за что люди не должны его упрекать, ведь это – его конституционные обязанности.

"Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках", - заявил белорусский лидер. Его цитирует БелТА .

Президент с автоматом

23 августа во время протестов в Минске Александр Лукашенко прилетел в резиденцию на вертолете с автоматов в руках.

Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал кадры, на которых видно, как из вертолета, приземлившегося на территории Дворца Независимости, вышел глава государства.

На Лукашенко, помимо черной одежды, был надет бронежилет, в руках – автомат Калашникова, но магазин к оружию не был пристегнут. Глава государства в окружении охраны и военных направился в сторону резиденции.

Вместе с президентом на видео был замечен и его младший сын Николай.