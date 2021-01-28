|
Председательство Беларуси в СНГ в непростых внешнеполитических условиях
28.01.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTУкрепление торгово-экономического сотрудничества, углубление экономической интеграции, культурного и гуманитарного взаимодействия, обеспечение международной безопасности государств – участников СНГ - такие приоритеты ставит перед собой Беларусь в качестве председателя СНГ. Наша страна возглавила Содружество в этом году, переняв эстафету у Узбекистана. Стать у руля предстоит в непростые времена - не только с точки зрения ситуации в сфере здравоохранения и продолжающейся в мире пандемии, но и из-за санкционного давления со стороны Запада.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ: "Перед Республикой Беларусь... Она обусловлена тем давлением, которое оказывается и на саму республику, теперь, вы это видите, и на Россию. Недавние акции на территории Российской Федерации говорят о спланированном, скоординированном воздействии на наши страны с тем, чтобы дестабилизировать в них обстановку. Нанести не только экономический ущерб, на что направлены санкции, но и, скажем так, политически дестабилизировать обстановку".
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "Сейчас мы наблюдаем, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают информацию или посты антигосударственной направленности".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Укрепление торгово-экономического сотрудничества, углубление экономической интеграции, культурного и гуманитарного взаимодействия, обеспечение международной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)