Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Председательство Беларуси в СНГ в непростых внешнеполитических условиях Укрепление торгово-экономического сотрудничества, углубление экономической интеграции, культурного и гуманитарного взаимодействия, обеспечение международной...

Укрепление торгово-экономического сотрудничества, углубление экономической интеграции, культурного и гуманитарного взаимодействия, обеспечение международной безопасности государств – участников СНГ - такие приоритеты ставит перед собой Беларусь в качестве председателя СНГ. Наша страна возглавила Содружество в этом году, переняв эстафету у Узбекистана. Стать у руля предстоит в непростые времена - не только с точки зрения ситуации в сфере здравоохранения и продолжающейся в мире пандемии, но и из-за санкционного давления со стороны Запада.