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Председательство Беларуси в СНГ в непростых внешнеполитических условиях

28.01.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Укрепление торгово-экономического сотрудничества, углубление экономической интеграции, культурного и гуманитарного взаимодействия, обеспечение международной безопасности государств – участников СНГ - такие приоритеты ставит перед собой Беларусь в качестве председателя СНГ.  Наша страна возглавила Содружество в этом году, переняв эстафету у Узбекистана. Стать у руля предстоит в непростые времена - не только с точки зрения ситуации в сфере здравоохранения и продолжающейся в мире пандемии, но и из-за санкционного давления со стороны Запада.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ: "Перед Республикой Беларусь... Она обусловлена тем давлением, которое оказывается и на саму республику, теперь, вы это видите, и на Россию. Недавние акции на территории Российской Федерации говорят о спланированном, скоординированном воздействии на наши страны с тем, чтобы дестабилизировать в них обстановку. Нанести не только экономический ущерб, на что направлены санкции, но и, скажем так, политически дестабилизировать обстановку".

Председательство Беларуси в СНГ в непростых внешнеполитических условиях


Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "Сейчас мы наблюдаем, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают информацию или посты антигосударственной направленности".

 
 
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Укрепление торгово-экономического сотрудничества, углубление экономической интеграции, культурного и гуманитарного взаимодействия, обеспечение международной...
 
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