Президент: Мы с Россией на одной стороне баррикад

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Любым атакам на государство будет дан достойный правовой ответ. Таким сегодня было главное поручение президента по итогам совещания по вопросам совершенствования законодательства.

Акценты понятны - минувший год стал серьезным вызовом для всех. Попытки раскачать внутриполитическую лодку продолжаются до сих пор. Теперь они перекинулись и на Россию. Но, как и предупреждал Александр Лукашенко, это не случайность. И в ближайшее время ситуация вряд ли будет спокойнее. Ответ государства будет исключительно правовым. Главное - чтобы в законах не было пробелов. Устранить все недочеты поручено в самое ближайшее время. Это позволит оперативно выявлять и пресекать любые действия против государства. Президент призывает в том числе учесть и лучший европейский, и американский опыты.

Но подойти к нему нужно избирательно. Ведь как показали недавние события, США не удалось справиться с протестами без скандалов и упреков.

Подробности у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева.

Модернизация законов против экстремизма

Белорусский "антимайдан" скоро и в обновленном белорусском законодательстве. Отечественную правовую систему так долго критиковали передовые демократии мира, а другой рукой так откровенно раскачивали наш, а теперь еще и российский суверенитет, что добились реакции. Законы, аналогичные охранительному праву США, Германии, Франции и России, уже в разработке. Аналитики не сомневаются - перемены перезрели, но задают лишь один вопрос: позволит ли пресловутый двойной стандарт наших западных "партнеров" и на буквальный перевод своих же законов сказать - "это другое" или "это не демократично". Ведь критиковать придется самих себя.

Последние 3 года право Беларуси и, например, Евросоюза действительно идет в разных направлениях. Официальный Минск последовательно смягчает законы. Так, ответственность за клевету и фейки у нас одна из самых мягких в Старом Свете. Это же касается экономических преступлений, отмывания денег, сокрытия налогов. Такая же тенденция в сфере борьбы с экстремизмом. Как будто наши радикалы менее опасны. Евросоюз же, советуя Беларуси быть толерантными к преступникам, сам закручивает гайки.

Например, "La Liberte" - оплот свободы - Франция на волне протестов "желтых жилетов" приняла самый жесткий в Европе закон об оскорблении в публичном пространстве, читай, в пабликах и мессенджерах. Тут и годы тюрьмы, и десятки тысяч евро штрафов.

Мало того, резонанс последних месяцев - Закон о глобальной безопасности. Разрешает полицейским Франции носить оружие вне службы. И еще вводит год тюрьмы и до 45 000 евро штрафа только за фотографию чиновника или полицейского при исполнении, если та угрожает его анонимности или безопасности. Приняли новации, когда местные погромщики в декабре-январе сожгли Париж, Лиль, Тулузу и Лион.

А это наш август: найдите 10 отличий от французских и немецких погромщиков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Прошедший год для всех нас стал по многим аспектам поучительным. Шествия протестунов, призывы к забастовкам на предприятиях, диверсии на железной дороге, угрозы и насилие в отношении представителей власти, хакерские атаки на государственные информационные ресурсы и так далее. Это далеко не полный перечь того, с чем нам пришлось столкнуться.

Вся эта подрывная деятельность активно направлялась и финансировалась из-за рубежа. Через социальные сети и мессенджеры шла координация незаконных акций, вбрасывалась информация, нацеленная на дискредитацию усилий по наведению порядка в Беларуси. Время прошло. Все, что говорю, подтвердилось с течением времени".

Вот почему президент собирает совещание и настаивает - модернизация законов у нас перезрела. Есть запрос общества на порядок. Плюс дальше Евросоюза и США с Россией в нормотворчестве мы не пойдем.

"Это другое" - опыт передовых демократий

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии да и в соседней России?

И вообще, я вам советую при разработке этих норм просто взять у французов, немцев, в других странах, в России эти нормы и перенести в наше законодательство. Тогда нас никто не упрекнет. В "оплоте цивилизации" мы берем нормативно-правовые акты, имплементируем и адаптируем к своей стране.

На все эти вопросы ответы должны быть у органов, находящихся сегодня на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране. Именно они должны сказать свое слово.

Поэтому давайте учиться на примерах Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки. Только не надо стрелять в женщину, которая четыре войны прошла и защищала интересы Соединенных Штатов Америки. Вот этому мы у них не должны учиться".

Президент имеет в виду трагическую смерть Эшли Бэббит. Женщину расстреляли в упор за попытку проникнуть в закрытую часть здания конгресса. Правда, после этого в Штатах случилась еще целая серия загадочных самоубийств и смертей участников протеста. Например, отец семейства Кристофер Стэнтон якобы застрелился у себя в подвале из ружья, когда его обвинили в краже ноутбука со стола Нэнси Пеллоси. Общество в самоубийство не поверило.

И это еще не все. 80 лет. С 1938 года в США действует одиозный FARA, Акт об иностранных агентах. СМИ, фонды, фирмы и просто граждане, защищающие интересы других государств, обязаны регистрироваться как агенты, регулярно объяснять Минфину свои доходы и расходы, плюс нести репутационные издержки.

Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 10 000 долларов. Свежий пример - профессора политологии Бостонского университета иранского происхождения Каве Афрасиаби на прошлой неделе арестовали за серию интервью без указания, что он иранский агент влияния. Действуй такое право в Беларуси, арестовать пришлось бы сотни "спикеров". Но там демократия, а у нас - "это другое".

Почему сегодня для Беларуси самоуспокоение так опасно? Президент расставляет акценты. Против нас работают профессионалы, шарманка майдана уже запущена, на нее изрядно потратились, а за Беларусью уже поставлена новая цель - Москва, Кремль, Путин.

Цветные технологии в Беларуси и России

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Правоохранительные и другие государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того ни хотели заграничные спонсоры протестов.

Хотя наиболее яркие проявления протестной активности мы пресекли, поводов для самоуспокоения я не вижу... И, самое главное, мы не знаем, что они выбросят в очередной раз. Там работают специалисты, извините за откровенность, не чета нашим, которые совершили немало так называемых цветных революций, мятежей, в результате которых разрушены страны, изнасилованы главы государств, посажены на кол (фамилии не называю) и так далее.

Самоуспокаиваться нельзя, пример тому - Россия. Говорят, Путин повторяет то, что делал Лукашенко. Да нет, нам надо учиться у россиян, как реагировать на подобные вещи, и не только в плане силового компонента".

Кстати, для Беларуси беспорядки не стали новостью. Аналог штурма Капитолия мы проходили 10 лет назад, штурмовать пытались Дом правительства и парламент. А до этого были и боевики УНА-УНСО на минских улицах, и перевернутые машины. По закону любой цивилизованной страны мира это уже не альтернативное мнение, а вандализм и беспорядки.

Беларусь через такое уже проходила в середине 90-х

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Есть несогласные, носители так называемого своего мнения. И это нормально. Другое мнение у нас было всегда. Слушайте, ничего нового, за исключением длительности этого периода, не произошло. Это было всегда. После того как я стал президентом и сломал этот националистический, нацменовский, фашистский курс, который проводили они до этого. И сразу же поджоги автомобилей, переворачивали автомобили. Трезубцы из Украины, из Польши. Определенные БЧБ-шные флаги и т.д. и т.п. Все это мы проходили. Единственное, пандемия наложила определенный отпечаток: все то же самое, только более длительно это все происходило.

Плюс выброшенные из России, Польши, Литвы, Украины, других стран наши, отъехавшие на заработки люди. Их выбросили в Беларусь, они места себе не нашли здесь. Плюс те, кто через границу возил в Брестской и Гродненской областях и из Минска. Кто тряпки, кто топоры, но в основном топливо. Продавали, перепродавали. Пандемия перекрыла границы. Не я их перекрывал тогда, пандемия перекрыла. Другой работы они делать не умеют.

И многое-многое другое. Были и заблудшие. И я всегда об этом говорил: мы с ними будем работать".

Как работают, например, в Германии. Где правительство разрешило себе жестоко подавлять любой протест в пандемию, ужесточили закон о беспорядках и задолго до дня сегодняшнего запретили "кайзеровский флаг" - аналог БЧБ-символики. Мотивация простая - его использовали нацисты. А значит любой митинг с черным крестом на белом фоне - это "атака неонацистов на сердце немецкой демократии". Сейчас мы президента Германии процитировали.

И еще нюанс. Все политические силы Берлина встали на сторону государства и силовиков, понимая их важность для демократии. И ни про какие амнистии для участников погромов ни один уважаемый журналист и политик не заявил. Как и администрация Байдена не планирует амнистий. Почему бы и здесь Беларуси не перенять лучший трансатлантический опыт.

Не политическая амнистия, а помилование деятельно раскаявшихся

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия, политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе, что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую...

Но я человек осведомленный. Я знаю, что обсуждались эти вопросы с родственниками. Такая возможность у этих протестунов (главарей) была, денег жалко.

Поэтому не надо строить иллюзии - политические заключенные, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое, уголовное преступление - отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали, все, что есть. Нет - суд решит. Как решит суд, так и будет.

Вот и вся политическая или прочая амнистия".

Диалог со всеми, кто к диалогу готов

С теми оппонентами, кто разделяет ценности государства, права и конструктивного диалога, президент готов говорить, в том числе в формате народного вече. Но ведь мы уже показали в своем расследовании, что значительная часть политической фронды Всебелорусское собрание намерено байкотировать и дискредитировать. Тогда какие претензии к власти?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Все, кто хотел вести какой-то диалог, они на этих диалоговых площадках внизу встречались, обсуждали. Мы выкристаллизовывали эти мнения и поднимаем их наверх на Всебелорусское народное собрание. Нас начинают сейчас критиковать: да это не то, да что это за собрание… Кто - беглые прежде всего. Они сбежали и начинают там что-то "плявузгать", как я говорю по-белорусски. Чего вы плявузгаете? Вы объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. … Чего вы сегодня рыдаете? Вы его не признаете. Кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание, кто вас туда будет приглашать? Объявили альтернативу - проводите в этом "замежжы" этот "сход".

А те, кто хочет… Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных - тот, кто хочет разговаривать во имя страны, мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию".

Открытость информации о политическом экстремизме

Ответил президент и своим сторонникам - есть в обществе запрос на максимальную открытость информации об экстремистах и их планах. Да, это мешает в оперативной игре силовиков. Да, публично изобличили только группу Автуховича с оружием и взрывчаткой. Но ведь эта группа далеко не единственная.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вы знаете, все больше и больше людей открыто заявляют о своей позиции в поддержку действующего президента и власти. И в упрек мне ставят. Первое: передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что он не хочет быть президентом. Я это услышал, молчу. От этого мое мнение не поменялось, но говорят люди, мои сторонники, которые поддержали нас. Во-вторых, открыто и честно говорите то, что мы думаем, власть должна открыто говорить, не бояться, не юлить. Мы, наверное, тоже это делаем. В том числе и сегодняшнее совещание.

Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это ж подлезли многие, и особенно боевики - группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты и только факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их.

Я пока не называю людей, не называю группы. Некоторые уже известны. Я думаю, в ближайшее время мы уже готовы это продемонстрировать нашему обществу.

И вот если бы хоть один дом они взорвали, то наши очумелые в Минске, которые уж так переживали за насилие, многое бы поняли. Но спасибо КГБ и милиции. Во взаимодействии они нейтрализовали этих деятелей.

Откровенно говоря, у нас подозрение есть на некоторые группы, но мы не уверены, что мы видим и знаем всех. И мы не можем их знать, потому что забросить к нам людей с оружием и боеприпасами, взрывчаткой - никаких проблем нет, как и в любую другую страну.

Поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. А то, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках. Но с теми деятелями, которые нарушали закон, надо разобраться. Самый главный сегодня механизм - правовой, как во всем мире".

“Беломайдан” как трамплин беспорядков в России

События последних недель в России доказали справедливость и еще одного тезиса - Беларусь была пробой российской устойчивости. Сегодня параллели в целях, инструментах эмоциональной накачки, внешнем давлении и даже кричалках на площади не видит только слепой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Последние события в России говорят о том, что мы абсолютно точно еще в первой половине прошлого года уловили направление действий из-за рубежа против нас, и мы четко, вы это помните, я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию. Мы приводили множество фактов. Я затрагиваю вопрос России еще и потому, что в России, особенно их протестуны, озаботились: а чего это Лукашенко молчит, ничего не говорит. Мы об этом говорили, не единожды. Сегодня все это подтверждается.

Глубинная причина состоит в том, что спокойно Беларуси и России жить не дадут. Россия, неподвластная, как модно говорить в народе, "вашингтонскому обкому" и другим "евросоюзам" - такая Россия в мире никому не нужна. Ее надо загнать в стойло. И это - сегодняшняя цель зарубежных действий. … Начиная с Соединенных Штатов Америки. У себя они не видят. И творят беспредел похлеще, чем в России и Беларуси. Вот этого бревна в глазу они не видят. А у нас с Россией - они увидели".

Наши союзники в России до 23 января еще сомневались - будет ли попытка провести "белорусский" сценарий на их улицах. 23-го стало понятно - будет, только в отличие от Беларуси, наших восточных союзников будут трясти очень долго. Три этапа: возвращение пациента, думские, а потом и президентские выборы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блиц-криг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска.

В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блиц-криг невозможно. Будут качать. И это - вдолгую.

Никто Путину не простит, что он объединил Россию, которая к приходу его к власти, я же это видел, помню… Никто ему не простит, что он остановил войны в России и то, что в кучу собрал Россию. Ему это никто не простит: ни американцы, ни Евросоюз, ни внутренние либералы. И он к этому должен быть готов. Я знаю, что он к этому готов, он опытный человек. И нечего здесь оправдываться. Люди во всем разберутся сами.

Все делают, как у нас, за исключением (того, что) игра будет вдолгую, до думских выборов. Это будет первая репетиция. Получится - не получится. А после думских выборов будет еще моднее".

Что касается "берлинского пациента" и его повестки. Тут все очевидно - борец с коррупцией не может сам быть коррупционером. А так получается как в народной поговорке - мыши против сыра. В Беларуси запрос на справедливость и "чистоту рук" уловили еще в лихие 90-е, и первый президент шел на первые выборы именно с этим тезисом. И не изменил ему ни разу.

Борешься с коррупцией - будь кристально чист

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "В свое время мне пришлось заниматься вопросами борьбы с коррупцией. Официально. Я был председателем комиссии, назначенным Верховным Советом. Хочу сказать: если кто-то решил бороться, особенно против сильных мира сего, против власти, против президента, решил осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Не должно у тебя быть ни одной запятой, буквы в твоей биографии, чтобы кто-то мог за это зацепиться. Ну что это такое? Уголовное дело возбудили несколько лет назад, может 10-12 лет назад. Тот же Путин помиловал его, оставив на свободе с определенными ограничениями, сам был судим - и он сегодня борец с коррупцией! Да, сейчас будут говорить: ну что вы, это же специально и прочее и прочее. Да, будут говорить. Но еще раз говорю: если ты решил ввязаться в эту борьбу, никаких подозрений к тебе быть не должно.

Во-вторых. Слушайте, почти отравили, выпустили в Германию (захотел там лечиться). И в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что, люди этого не понимают? Притом я по содержанию ничего не говорю и говорить не собираюсь. Я не исследовал никаких фактов. Я просто говорю: для того чтобы вести эту борьбу, надо самому быть вне подозрений".

В августе прошлого года Кремль однозначно определился, что "беломайдан" - это первый удар по России. Отсюда поддержка и единство. Сегодня и Минск заявляет: мы и впредь будем по одну сторону баррикад.

Президент: Мы с Россией на одной стороне баррикад

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы это видели. По линии спецслужб, и МВД, и КГБ знают. Мы постоянно информировали россиян. Мы видели, что это все готовят для России. Россия и люди в России должны также понимать: Россию снова хотят вернуть в середину 90 годов, когда в правительстве, ФСБ, Администрации Президента сидели советники из Соединенных Штатов Америки и НАТО и советовали, что делать с оружием, ядерным оружием и так далее и тому подобное. Я это знаю не понаслышке. Я работал тогда с руководством России и видел, что происходит в России. С приходом Путина эти же чекисты и прочие, которых сегодня долбают в России (ФСБ-эшники и милиция), они страну утихомирили. Поэтому никто не простит. К этому надо быть готовыми.

... Мы общаемся постоянно с президентом России, с другими должностными лицами, обсуждаем эти вопросы, и в этом мы абсолютно едины. Мы до этого были на одной стороне баррикад, будем и дальше. Воевать за то, чтобы людьми зваться. Вот и все".

Защита страны по закону

Какие законы и кодексы будут меняться в Беларуси под запрос сегодняшнего и, главное, завтрашнего дня? Речь идет об Уголовном и Трудовом кодексах. Ожидается ревизия закона об экстремизме и нормы против героизации нацизма. Плюс усиление защиты персональных данных и вообще частной жизни. Агрессия против судей, учителей, силовиков, журналистов и других социальных групп будет наказываться по максимальной планке. Ровно так, как это прописано и исполняется в странах "цивилизованного" запада.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Защищать будем по закону свою страну. Потому что мы, если потеряем, как я говорил, уже обратно к этому не вернемся. Все. На этом будет поставлена жирная точка. И с нацией, и с нами, и с нашими детьми, внуками и так далее. И мы это сегодня должны прописать в нормативно-правовых актах и довести до людей, чтобы люди понимали.

Заблокировал движение на дороге (в основном это в Минске) - вот такое нарушение. Вышел незаконно на акции и начинаешь нарушать общественный порядок - мы тебя предупредим, оштрафуем, второй раз выйдешь - сядешь. Так, как мы в принципе и делали.

С родителей надо спросить, чьи детишки выходят. Чтоб потом нас не обвиняли, что кого-то задавили или затоптали. Ну и потом, давайте будем откровенны. И своих косяков у нас предостаточно. Всех, сидящих за этим столом. Поэтому пока есть время, давайте будем работать, устранять эти косяки, чтобы люди увидели, что мы слышим даже меньшинство, ничтожное меньшинство. А те, кто руку поднял на страну и на народ - он должен остаться без руки".

Времени раскачиваться и медлить с правовыми новациями у Беларуси нет. Если уж наши партнеры в Евросоюзе и США, на которых извне никто не нападает, проводят законы быстро и без оглядки на правовые коллизии, то Беларусь в своем окружении, точно должна быть активной и принципиальной в рамках Закона.

Александр Рахманов, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси: "В соответствии с концепцией национальной безопасности неэффективность, несовершенство действующего законодательства, его неспособность своевременно и актуально отреагировать на возникающие риски, вызовы и угрозы недопустимо.

Чтобы впредь не допустить подобного, необходимо внести соответствующие изменения в административное, уголовное, уголовно-процессуальное и избирательное законодательство.

Предложения об изменении законодательства будут подготовлены безотлагательно и приняты в скором времени. Для этой работы глава государства определил минимальные сроки. В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены".

Как быстро работать с правовыми новеллами, если речь идет о государственных интересах, нам показывает соседка Польша. Там намедни утвердили закон об абортах, не глядя на возобновление массовых протестов. Полностью польский опыт перенимать, конечно, не стоит.

У нас есть демократическая традиция советоваться с гражданским обществом и экспертами - например, на Всебелорусском народном собрании. А потому сегодня во Дворце Независимости прозвучал призыв к нашему обществу - вносить предложения уже сегодня, чтобы Беларусь завтра отвечала и вашим представлениям о безопасности и справедливости.

