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Петиция против БелАЭС передана в Европарламент

29.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Активисты литовского "Движения против Островецкой АЭС" передали петицию Европарламенту, сообщила организация на своей странице в социальной сети Facebook.

Полное название петиции – "Об остановке небезопасной Островецкой атомной электростанции (первого реактора), запрете на импорт электроэнергии, вырабатываемой этой станцией, в ЕС или ассоциированные страны и ускорении синхронизации электрической сети Балтии с сетью континентальной Европы".

© Photo : Аркадий Сухонин/ASE
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Под петицией поставили свои подписи больше 12 тысяч граждан Литвы, Беларуси, других европейских стран и США, так как "ядерная безопасность не признает границ".

Почетный председатель движения Витаутас Ландсбергис считает, что если бы в годы строительства станции в Островце показывали фильм "Чернобыль", удалось бы собрать миллион подписей.

Один из авторов петиции Пятрас Ауштрявичюс полагает, что согласованные усилия Европы должны гарантировать, что катастрофа, подобная аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, больше не повторится.

Петицию теперь должны рассмотреть в комитетах Европарламента, а после его депутаты примут резолюцию.

Ранее в Минэнерго Беларуси неоднократно заявляли, что вместо продуктивного диалога Литва продолжает "раздувать "угрозу" БелАЭС для Европы" и намеренно продвигает антибелорусскую риторику на международных площадках.

О проекте БелАЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
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Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ.После того как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть.

Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января.

Первый энергоблок был отключен от сети 16 января - это случилось после того, как сработала система защиты генератора. Снова он заработал через несколько дней - 21 января.

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Теги: Минск
 
 
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Под петицией подписались более 12 тысяч граждан Литвы, Беларуси, США и некоторых европейских стран.
 
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