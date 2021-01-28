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Петиция против БелАЭС передана в Европарламент
29.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Активисты литовского "Движения против Островецкой АЭС" передали петицию Европарламенту, сообщила организация на своей странице в социальной сети Facebook.
Полное название петиции – "Об остановке небезопасной Островецкой атомной электростанции (первого реактора), запрете на импорт электроэнергии, вырабатываемой этой станцией, в ЕС или ассоциированные страны и ускорении синхронизации электрической сети Балтии с сетью континентальной Европы".
© Photo : Аркадий Сухонин/ASE
Под петицией поставили свои подписи больше 12 тысяч граждан Литвы, Беларуси, других европейских стран и США, так как "ядерная безопасность не признает границ".
Почетный председатель движения Витаутас Ландсбергис считает, что если бы в годы строительства станции в Островце показывали фильм "Чернобыль", удалось бы собрать миллион подписей.
Один из авторов петиции Пятрас Ауштрявичюс полагает, что согласованные усилия Европы должны гарантировать, что катастрофа, подобная аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, больше не повторится.
Петицию теперь должны рассмотреть в комитетах Европарламента, а после его депутаты примут резолюцию.
Ранее в Минэнерго Беларуси неоднократно заявляли, что вместо продуктивного диалога Литва продолжает "раздувать "угрозу" БелАЭС для Европы" и намеренно продвигает антибелорусскую риторику на международных площадках.
О проекте БелАЭС
Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его
Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность
Первый энергоблок
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Под петицией подписались более 12 тысяч граждан Литвы, Беларуси, США и некоторых европейских стран.
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