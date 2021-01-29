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Совещание у президента по вопросам совершенствования законодательства

29.01.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Закон должен быстро выявлять и пресекать любые действия, направленные против государства. Накануне президент потребовал устранить все пробелы в правовом поле, которые не позволяют дать должный отпор попыткам дестабилизации обстановки в стране.

Президент о корректировке законодательства: Давайте учиться на примерах Германии, Франции, США

Акценты Александра Лукашенко  понятны: минувший год стал  серьезным вызовом для всех. Президент уверен: важно не только реагировать адекватно, но и работать на упреждение. Многие предложения на злобу дня  учтены в обновленных административных кодексах, в поправках  к уголовным законам. Но важно еще раз взглянуть  на действующие правовые нормы, чтобы исключить все недочеты, в том числе учесть европейский опыт реагирования  на попытки дестабилизации внутриполитической ситуации. 
         

Изменения в законодательство будут внесены в первом квартале 2021 года 

Главное требование президента – создать мощное правовое поле противодействия  всем возможным вызовам и угрозам. Медлить в этой ситуации  недопустимо. Предложения об изменении законодательства подготовят безотлагательно и примут уже  в первом квартале нынешнего года.  

 
 
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Закон должен быстро выявлять и пресекать любые действия, направленные против государства. Накануне президент потребовал устранить все пробелы в правовом поле,...
 
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