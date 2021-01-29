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Президент о корректировке законодательства: Давайте учиться на примерах Германии, Франции, США

Изменения в законодательство будут внесены в первом квартале 2021 года

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совещание у президента по вопросам совершенствования законодательства Закон должен быстро выявлять и пресекать любые действия, направленные против государства. Накануне президент потребовал устранить все пробелы в правовом поле,...

Закон должен быстро выявлять и пресекать любые действия, направленные против государства.Акценты Александра Лукашенко понятны: минувший год стал серьезным вызовом для всех. Президент уверен: важно не только реагировать адекватно, но и работать на упреждение. Многие предложения на злобу дня учтены в обновленных административных кодексах, в поправках к уголовным законам. Но важно еще раз взглянуть на действующие правовые нормы, чтобы исключить все недочеты, в том числе учесть европейский опыт реагирования на попытки дестабилизации внутриполитической ситуации.Главное требование президента – создать мощное правовое поле противодействия всем возможным вызовам и угрозам. Медлить в этой ситуации недопустимо. Предложения об изменении законодательства подготовят безотлагательно и примут уже в первом квартале нынешнего года.