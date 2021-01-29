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Лукашенко: я в своей стране абсолютно никого не боюсь

29.01.2021 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он никого не боится в своей стране. Такое заявление он сделал в ходе встречи со студенческой молодежью в пятницу, посещая БГУ.

По словам президента, спикер Совета республики Наталья Кочанова обрадовалась, когда он сообщил ей, что поедет в БГУ.

"Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки. Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - подчеркнул Лукашенко. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер в очередной раз подчеркнул, что намерен защищать республику с пулеметом в руках, "чего бы мне это ни стоило".
 
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