Лукашенко: я в своей стране абсолютно никого не боюсь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он никого не боится в своей стране. Такое заявление он сделал в ходе встречи со студенческой молодежью в пятницу, посещая БГУ.

По словам президента, спикер Совета республики Наталья Кочанова обрадовалась, когда он сообщил ей, что поедет в БГУ.

"Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки. Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - подчеркнул Лукашенко. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

(последует)