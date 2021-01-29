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Лукашенко назвал суверенитет Беларуси национальными амбициями

29.01.2021 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Суверенитет – это вопрос национальных амбиций, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Встреча белорусского лидера проходит со студентами в БГУ, также на видеосвязи находятся Гомельский, Могилевский, Брестский, Витебский и Гродненский государственные университеты.

"Суверенитет - это не только вопрос сохранения государства. Это вопрос национальных амбиций. Вопрос вашего гражданского статуса", - цитирует президента БелТА.

Лукашенко назвал Беларусь самодостаточным и сильным государством. "Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики", - отметил он.

Позволили себя подогреть

По словам президента, за границей не интересуются проблемами нашего народа, там хотят "решить свои проблемы за счет белорусов".

Он привел в пример прошлый год, когда "градус политизации общества достиг высшей точки". Президент поинтересовался, почему часть общества, в том числе и молодежь, позволили себя подогреть.

© Photo : Telegram / Пул первого
Президент: стены университета - не место для политических митингов

"Почему мы позволили внести в наш общий дом - Беларусь - разлад? Не только в страну, но даже в семьи", - задался вопросом Лукашенко.

По словам президента, белорусы гордились своей мудростью, разборчивостью, толерантностью, единством и стабильностью. Не все задаются вопросом, кому выгодно разобщить людей и ослабить Беларусь, подчеркнул глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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За границей не интересуются проблемами нашего народа, там хотят "решить свои проблемы за счет белорусов", считает белорусский лидер.
 
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