Лукашенко высказался о своем дублере, но это должна быть девушка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу "дублера для президента", сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.

В пятницу белорусский лидер, посещая БГУ, пообщался со студентами. В ходе беседы у него поинтересовались о возобновлении молодежного проекта "Минская Смена" не только на уровне города, но и республиканском. "Может рискнуть и найти дублера для президента?" – задала вопрос студентка.

"Я так и знал. Я согласен, если дублером у меня будут девушки", - ответил Лукашенко.

Собеседница президента согласилась на роль дублера главы государства. Но Лукашенко обратил внимание: "Но не только ты, подожди, это же по конкурсу".

"Я не думаю, что я тут одна", - ответила девушка.

"Если победишь, с удовольствием", - добавил Лукашенко.

Он обратил внимание, что часто называет себя "женским президентом" и больше доверяет женщинам.

Лукашенко не исключил, что когда Конституция Беларуси изменится - нынешняя, по его словам, "не для женских хрупких плеч ", - женщина возглавит страну.

Глава государства в ходе общения со студентами выразил уверенность, что "президентами не становятся, президентами рождаются.

"После меня точно будет президент. И не думай, что все они будут рожденные. Нельзя стать президентом. Нет, просто проболтаться можно. Президент президенту рознь", - сказал Лукашенко.

В качестве примера он привел бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа. "Посмотрите, сколько дури наломал за три года. Первый год он там что-то вникал, или первые три года что-то воротил, а четвертый – готовился к выборам", - сказал он.

Лукашенко отметил, что у Трампа все было в руках – финансы, экономика и мощь.