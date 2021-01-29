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Лукашенко: мир со временем придет к цензуре в соцсетях
29.01.2021 14:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что мир постепенно придет к цензуре в социальных сетях. Об этом он заявил на встрече со студенческой молодежью в БГУ в пятницу. При этом добавив, что Беларусь не будет инициатором этого.
"Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать", - сказал Лукашенко.
И отметил: "Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом".
Вместе с тем Лукашенко убежден: необходим запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства.
"Благодаря соцсетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы", - отметил президент.
Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы по этой части в стране примут меры для защиты интересов государства.
Напомним, сегодня президент встречается со студенческой молодежью. Мероприятие проходит в географическом факультете БГУ, однако в аудитории студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели со всех других факультетов вуза. На онлайн-связи также университеты и институты областных центров.
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Причем цензуру введет тот, кто все соцсети и создал, но Беларусь тоже примет свои меры, считает глава государства.
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