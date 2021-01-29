Лукашенко об отношении к международным рейтингам: махнул рукой и забыл

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами в БГУ поделился своим мнением о международных рейтингах, сообщает БелТА .

В пятницу глава государства, посещая главный университет страны, пообщался со студентами со всей Беларуси. Учащиеся из Гомельской, Могилевской, Брестской, Витебской и Гродненской областей участвовали в мероприятии по видеосвязи.

Лукашенко упомянул один из международных рейтингов по безопасности, в котором Беларусь сместили почти на сотню позиций. Объективных причин для этого не было, уверен белорусский лидер.

"Страна не перевернулась, безопасности у нас достаточно, - заявил он и добавил, - Справедливо? Чепуха. Посмотрел - неприятно. Махнул рукой и забыл. Поэтому особо не парьтесь по этому поводу, не переживайте. Но если где-то на первом месте окажетесь, то везде об этом говорите, потому что это приятно".

"Приятной чепухой" назвал Лукашенко тот факт, что БГУ достиг высоких показателей в мировых рейтингах. Президент объяснил свою позицию тем, что составители рейтингов зачастую делают это предвзято.

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