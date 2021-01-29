ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко об отношении к международным рейтингам: махнул рукой и забыл

29.01.2021 15:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами в БГУ поделился своим мнением о международных рейтингах, сообщает БелТА.

В пятницу глава государства, посещая главный университет страны, пообщался со студентами со всей Беларуси. Учащиеся из Гомельской, Могилевской, Брестской, Витебской и Гродненской областей участвовали в мероприятии по видеосвязи.

Лукашенко упомянул один из международных рейтингов по безопасности, в котором Беларусь сместили почти на сотню позиций. Объективных причин для этого не было, уверен белорусский лидер.

"Страна не перевернулась, безопасности у нас достаточно, - заявил он и добавил, - Справедливо? Чепуха. Посмотрел - неприятно. Махнул рукой и забыл. Поэтому особо не парьтесь по этому поводу, не переживайте. Но если где-то на первом месте окажетесь, то везде об этом говорите, потому что это приятно".

"Приятной чепухой" назвал Лукашенко тот факт, что БГУ достиг высоких показателей в мировых рейтингах. Президент объяснил свою позицию тем,  что составители рейтингов зачастую делают это предвзято.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент прокомментировал недавнее смещение позиций Беларуси в одном из международных рейтингов по безопасности.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: мир со временем придет к цензуре в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by