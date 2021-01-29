Лукашенко рассказал о жалобах пострадавших во время протестов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи со студентами рассказал о том, как рассматривают жалобы пострадавших во время протестов.

Учащиеся задавали вопросы главе государства, один из них коснулся августовских митингов и их подавления. Студентка спросила Лукашенко о том, рассматривает ли он возможность амнистии тех задержанных, которые не совершили тяжких правонарушений.

Президент отметил, что организаторы беспорядков "ответят по всей строгости". Истории же людей, которые оказались "не в то время и не в том месте", не всегда правдивы, считает президент.

"Я имею право помиловать того или иного человека. И если заблудший, если он ошибся, то мы его не только освободим от уголовной ответственности, но и восстановим в вузе. Надо спокойно к этому подойти и персонально", - цитирует Лукашенко БелТА .

Решать, кого нужно восстановить, должны студенты, отметил белорусский лидер и предложил создать специальную комиссию и внести предложения.

Жалобы от пострадавших (а таких, по словам президента, несколько сотен) власти держат на контроле. Глава государства отметил, что половину жалоб "уже разобрали", а к лету, уверен он, разберутся со всеми.

"Мы эти жалобы объединили. Они находятся под контролем определенных групп следователей. То есть они не разбросаны по всей стране. И мы их рассматриваем", - заявил Лукашенко.

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