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Лукашенко рассказал о жалобах пострадавших во время протестов
29.01.2021 17:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи со студентами рассказал о том, как рассматривают жалобы пострадавших во время протестов.
Учащиеся задавали вопросы главе государства, один из них коснулся августовских митингов и их подавления. Студентка спросила Лукашенко о том, рассматривает ли он возможность амнистии тех задержанных, которые не совершили тяжких правонарушений.
Президент отметил, что организаторы беспорядков "ответят по всей строгости". Истории же людей, которые оказались "не в то время и не в том месте", не всегда правдивы, считает президент.
"Я имею право помиловать того или иного человека. И если заблудший, если он ошибся, то мы его не только освободим от уголовной ответственности, но и восстановим в вузе. Надо спокойно к этому подойти и персонально", - цитирует Лукашенко
Решать, кого нужно восстановить, должны студенты, отметил белорусский лидер и предложил создать специальную комиссию и внести предложения.
© Photo : пресс-служба президента РБ
Жалобы от пострадавших (а таких, по словам президента, несколько сотен) власти держат на контроле. Глава государства отметил, что половину жалоб "уже разобрали", а к лету, уверен он, разберутся со всеми.
"Мы эти жалобы объединили. Они находятся под контролем определенных групп следователей. То есть они не разбросаны по всей стране. И мы их рассматриваем", - заявил Лукашенко.
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Обращений от пострадавших много, однако не все истории про то, как человек оказался "не в то время, не в том месте" правдивы, уверен президент.
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