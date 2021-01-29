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Лукашенко пообещал разобраться с жалобами пострадавших от действий силовиков к лету
30.01.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Жалобы от пострадавших от действий силовиков на особом контроле, с ними разберутся к лету, заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами.
Разговор о рассмотрении жалоб завязался
Лукашенко утверждает, что жалобы объединены, ими занимаются отдельные группы следователей, их рассматривают. По его подсчетам, таких жалоб несколько сотен. «Я уверен, что к лету мы разберемся со всеми этими жалобами. Мне кажется, половину (генпрокурор докладывал) уже разобрали», - сказал официальный белорусский лидер.
Напомним, что еще в сентябре эксперты ООН по правам человека заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам. В ноябре управление Верховного комиссара ООН по правам человека критиковало власти Беларуси за отсутствие данных о ходе расследований сообщений о пытках и иных случаях жестокого обращения с протестующими.
Пострадавшие и их родственники не имеют возможности ознакомиться с ходом проверок, ни одного уголовного дела за это время (более полугода в некоторых случаях) не возбуждено.
Лукашенко рассказал сегодня студентам о выявлении организаторов беспорядков, однако он готов миловать тех, кто оказался «не в то время и не в том месте»,
«Я имею право помиловать того или иного человека. И если заблудший, если он ошибся, то мы его не только освободим от уголовной ответственности, но и восстановим в вузе», - предложил официальный лидер.
Александр Лукашенко предложил студентам создать комиссию и составить список тех, кого надо восстановить, и готов принять его.
Ранее руководитель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко
Акции протеста продолжаются до сих пор, хоть и в другом формате. С лета в стране
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Жалобы от пострадавших от действий силовиков на особом контроле, с ними разберутся к лету, заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами.
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