Лукашенко пообещал разобраться с жалобами пострадавших от действий силовиков к лету

Жалобы от пострадавших от действий силовиков на особом контроле, с ними разберутся к лету, заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами.

Разговор о рассмотрении жалоб завязался после вопроса одной из студенток . Она сказала, что силовики применили чрезмерную силу по отношению к протестующим и спросила, «на какой стадии находится рассмотрение поданных жалоб от пострадавших», и возможна ли амнистия для задержанных по делам о протестах.

Лукашенко утверждает, что жалобы объединены, ими занимаются отдельные группы следователей, их рассматривают. По его подсчетам, таких жалоб несколько сотен. «Я уверен, что к лету мы разберемся со всеми этими жалобами. Мне кажется, половину (генпрокурор докладывал) уже разобрали», - сказал официальный белорусский лидер.

Напомним, что еще в сентябре эксперты ООН по правам человека заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам. В ноябре управление Верховного комиссара ООН по правам человека критиковало власти Беларуси за отсутствие данных о ходе расследований сообщений о пытках и иных случаях жестокого обращения с протестующими.

Пострадавшие и их родственники не имеют возможности ознакомиться с ходом проверок, ни одного уголовного дела за это время (более полугода в некоторых случаях) не возбуждено.

Лукашенко рассказал сегодня студентам о выявлении организаторов беспорядков, однако он готов миловать тех, кто оказался «не в то время и не в том месте», сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Я имею право помиловать того или иного человека. И если заблудший, если он ошибся, то мы его не только освободим от уголовной ответственности, но и восстановим в вузе», - предложил официальный лидер.

Александр Лукашенко предложил студентам создать комиссию и составить список тех, кого надо восстановить, и готов принять его.

Ранее руководитель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко заявлял , что белорусских студентов, отчисленных из вузов из-за участия в акциях протеста, примут в российских вузах. Он отметил, что причины, по которым были отчислены студенты в Беларуси, не имеют значения.