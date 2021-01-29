ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко пообещал разобраться с жалобами пострадавших от действий силовиков к лету

30.01.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Жалобы от пострадавших от действий силовиков на особом контроле, с ними разберутся к лету, заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами.

Разговор о рассмотрении жалоб завязался после вопроса одной из студенток. Она сказала, что силовики применили чрезмерную силу по отношению к протестующим и спросила, «на какой стадии находится рассмотрение поданных жалоб от пострадавших», и возможна ли амнистия для задержанных по делам о протестах.

Лукашенко утверждает, что жалобы объединены, ими занимаются отдельные группы следователей, их рассматривают. По его подсчетам, таких жалоб несколько сотен. «Я уверен, что к лету мы разберемся со всеми этими жалобами. Мне кажется, половину (генпрокурор докладывал) уже разобрали», - сказал официальный белорусский лидер.

Напомним, что еще в сентябре эксперты ООН по правам человека заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам. В ноябре управление Верховного комиссара ООН по правам человека критиковало власти Беларуси за отсутствие данных о ходе расследований сообщений о пытках и иных случаях жестокого обращения с протестующими.

Пострадавшие и их родственники не имеют возможности ознакомиться с ходом проверок, ни одного уголовного дела за это время (более полугода в некоторых случаях) не возбуждено.

Лукашенко рассказал сегодня студентам о выявлении организаторов беспорядков, однако он готов миловать тех, кто оказался «не в то время и не в том месте», сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Я имею право помиловать того или иного человека. И если заблудший, если он ошибся, то мы его не только освободим от уголовной ответственности, но и восстановим в вузе», - предложил официальный лидер.

Александр Лукашенко предложил студентам создать комиссию и составить список тех, кого надо восстановить, и готов принять его.

Ранее руководитель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко заявлял, что белорусских студентов, отчисленных из вузов из-за участия в акциях протеста, примут в российских вузах. Он отметил, что причины, по которым были отчислены студенты в Беларуси, не имеют значения.

Акции протеста продолжаются до сих пор, хоть и в другом формате. С лета в стране бастовали и выходили с требованием проведения честных выборов, наказания виновных в насилии работники разных сфер и студенты многих ВУЗов. Так, в МГЛУ протестующие студенты высказали в лицо преподавателю свои претензии. Выступали с обращениями студенты других вузов, а также преподаватели, доценты, ученые.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жалобы от пострадавших от действий силовиков на особом контроле, с ними разберутся к лету, заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко рассказал о жалобах пострадавших во время протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by