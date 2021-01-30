Генпрокуратура готовится запретить бело-красно-белый флаг. К чему это приведет

Пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистским готовит сейчас Гепрокуратура. В защиту символа протестов начат сбор подписей. Эксперты говорят о том, что запретом флага белорусские власти сами готовят ему дорогу к возвращению в качестве государственного.

Что произошло

На сайте государственной газеты «СБ. Беларусь Сегодня» 29 января был опубликован материал «Белорусы обратились в Генеральную прокуратуру с заявлением о необходимости запрета бчб-символики и причислении ее к экстремистской», «Потомки героев против кровавого символа».

Инициатор обращения глава пророссийской организации «Казачий спас» Петр Шапко, «его семьи коснулась беда: прабабушку, прадедушку и дядю (еще ребенка грудничкового возраста) под бчб‑флагом расстреляли и сожгли», написало издание.

В тот же день Генеральная прокуратура оперативно сообщила, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистским. По данным ведомства, к ним поступило более сотни обращений от граждан с просьбой приравнять бело-красно-белый флаг, «который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле», к экстремистской символике, сообщает «Спутник».

«С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими белок-красно-белого флага и иной символики», - заявила официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.

Бело-красно-белый флаг появился более ста лет назад. Он стал символом белорусского движения к независимости в начале ХХ века.

Белорусские власти активизировали борьбу с бело-красно-белым флагом и сочетанием этих цветов после президентской кампании в августе. На сегодня есть примеры штрафов за флаги на балконах, а также за пастилу запрещенного сочетания, штаны и другие предметы и символы.

«Уход власти будет означать уход и ее атрибутов вместе с ней»

«Лукашенко нужно понять, что запрет символики ничего не изменит в головах людей. Белорусы больше не считают его президентом. Всё, на что его хватает – имитация народной поддержки и борьба с символами свободы», - отреагировала на инициативу Генпрокуратуры экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в своем Телеграм-канале.

По ее мнению, «запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную, он только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа».

«Ведь он становится символом справедливости, чести и единства. Настоящего единства – а не того, которое пытаются продемонстрировать с помощью Всебелорусского народного собрания», - подчеркнула Тихановская.

Параллельно Координационный совет запустил петицию в защиту флага . За несколько часов под ней подписались почти 1500 человек.

«Мы считаем, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей, - подчеркнули авторы петиции. - Мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики – это не желание народа, а прихоть 100 человек».

«Запрет БЧБ и признание его экстремистским - важный шаг к дальнейшей сакрализации флага», - считает политический аналитик Артем Шрайбман.

Он напомнил, что флаг «начинал 2020 год как символ национально-демократической прослойки общества - 15-20% от силы, завершал он этот год как символ широкого гражданского протеста без привязки к своей истории».

«Теперь он становится сакральным символом, запретным плодом, чем-то, что будут рисовать по ночам на стенах, хранить в укромных уголках и все больше эмоционально привязываться к этому символу», - написал Шрайбман в своем телеграм-канале.

Эксперт считает, что «политизация символа и его привязка к конкретной позиции - путь к тому, что уход власти будет означать уход и ее атрибутов вместе с ней». «Запрещая БЧБ, власть гарантирует, что он будет государственным, поскольку это теперь не субкультура. Важный день», - заключил Шрайбман.