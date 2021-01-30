Советник Байдена назвал продление ДСНВ началом переговоров с Россией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Продление Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также СНВ-3) является лишь началом "серьезных переговоров" с Москвой, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ на 5 лет.

"Нам также очень нужно решать фундаментальный вопрос стратегической стабильности между двумя значительными ядерными державами", - сказал Салливан, выступая на вебинаре вашингтонского Института мира.

Он уточнил, что по этой причине президент Байден выступал за продление еще на пять лет ДСНВ.

По его словам, продление соглашения – это лишь начало истории. "Должны быть серьезные основательные переговоры по всему спектру ядерных вызовов и угроз вне Договора СНВ-3. Здесь есть и другие чрезвычайные ситуации и вызовы", - добавил Салливан.

Он отметил, что с Россией нужно вести "заслуживающие доверия, серьезные, лишенные иллюзий переговоры по стратегическим вопросам". По его словам, этим и собирается заниматься администрация Байдена.

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