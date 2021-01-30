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Путин и Алиев обсудили, как идет контроль за прекращением огня в Карабахе

30.01.2021 19:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым приветствовал начало работы совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, об этом информирует пресс-служба Кремля.

© Sputnik / Максим Блинов
Более 43 тысяч беженцев уже вернулись в Нагорный Карабах

Главы государств так же отметили, что надеются: деятельность данного центра послужит дальнейшему урегулированию обстановки в регионе и выполнению тех договоренностей, о которых ранее заявили лидеры России, Азербайджана и Армении.

В рамках телефонной беседы президенты двух стран затронули также темы текущей повестки двустороннего сотрудничества.

По информации пресс-службы главы Азербайджана, Путин и Алиев говорили также о прошедшей в российской столице встрече заместителей премьеров России, Азербайджана и Армении, подчеркнув ее важность. Темой данной встречи была реализация пункта о транспорте и связи, изложенного в трехстороннем заявлении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в сентябре прошлого года, став продолжением затяжного конфликта, длящегося много лет. Эскалация ситуации в регионе привела к жертвам среди гражданских. В ночь на 10 ноября при посредничестве России Азербайджан и Армения достигли трехстороннего соглашения, остановившего кровопролитие. Было договорено полностью прекратить обстрелы и провести обмен пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Сейчас в регионе находятся российские миротворцы.

11 января в Кремле прошла встреча глав Азербайджана, Армении и России, на которой обсуждалось соблюдение ранее заключенных договоренностей и планы дальнейшего развития региона. Тогда отмечалось, что серьезных инцидентов на территории региона после заключения перемирия не фиксировалось.

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Теги: Минск
 
 
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Телефонный разговор российского лидера с его азербайджанским коллегой состоялся в субботу, 30 января.
 
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