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Разговор Президента Беларуси А. Г. Лукашенко со студенческой молодежью в БГУ. Телеверсия

30.01.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Резонансные темы в стенах в БГУ. Президент Беларуси пообщался со студенческой молодежью. Впрочем, участниками встречи стали не только учащиеся из главного вуза страны: на связи были и региональные университеты. Видеотрансляцию организовали в аудиториях учреждений образования в областных центрах.

Разговор длился более трех часов. Самые яркие моменты диалога - в телеверсии 

Александр Лукашенко ответил без малого на два десятка вопросов. В ходе беседы затронули участие студенчества в общественно-политической жизни страны, роль молодежных организаций, цензуру в соцсетях, возможную амнистию в отношении задержанных на протестных акциях и многое другое. В зале прозвучало немало предложений. Президент многие поддержал. 
 
 
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Резонансные темы в стенах в БГУ. Президент Беларуси пообщался со студенческой молодежью. Впрочем, участниками встречи стали не только учащиеся из главного вуза...
 
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