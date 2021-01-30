Источник материала: БT

Разговор длился более трех часов. Самые яркие моменты диалога - в телеверсии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разговор Президента Беларуси А. Г. Лукашенко со студенческой молодежью в БГУ. Телеверсия Резонансные темы в стенах в БГУ. Президент Беларуси пообщался со студенческой молодежью. Впрочем, участниками встречи стали не только учащиеся из главного вуза...

Резонансные темы в стенах в БГУ. Президент Беларуси пообщался со студенческой молодежью. Впрочем, участниками встречи стали не только учащиеся из главного вуза страны: на связи были и региональные университеты. Видеотрансляцию организовали в аудиториях учреждений образования в областных центрах.Александр Лукашенко ответил без малого на два десятка вопросов. В ходе беседы затронули участие студенчества в общественно-политической жизни страны, роль молодежных организаций, цензуру в соцсетях, возможную амнистию в отношении задержанных на протестных акциях и многое другое. В зале прозвучало немало предложений. Президент многие поддержал.