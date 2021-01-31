Адвокаты Трампа не хотят защищать его на процессе об импичменте - ТВ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Еще два адвоката экс-президента Дональда Трампа – Дебора Барбье и Бутч Бауэрс – покинули его команду, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Трамп нанял Барбье и Бауэрса представлять его на процессе об импичменте в сенате, который начнется менее чем через две недели. Бауэрс ранее представлял губернаторов Южной Каролины при президенте Буше-младшем, Барбье ранее работала прокуроров, теперь специализируется на защите уголовных преступников.

Позже телеканал опять же со ссылкой на источники сообщил, что экс-президента покинули еще три юриста – недавно нанятый Джош Ховарт, а также Грег Харрис и Джонни Гэссер. Кто теперь будет защищать Трампа – неизвестно.

Источник CNN уточняет: Трамп хотел, чтобы адвокаты строили линию защиты на аргументах о фальсификации выборов, а не на вопросе правомерности процесса над бывшим главой государства уже после того, как он оставил свой пост.

Импичмент Трампу был вынесен 13 января – по обвинению в подстрекательстве в беспорядках. Документ должен быть направлен в сенат для рассмотрения. Импичмент будет рассматриваться задним числом – уже после ухода Трампа с президентского поста. В случае его одобрения экс-президент уже не сможет в дальнейшем занимать государственные должности.

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