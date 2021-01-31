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Лукашенко поздравил белорусских ученых с профессиональным праздником

31.01.2021 09:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских деятелей науки с профессиональным праздником, сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.

31 января белорусские ученые отмечают свой профессиональный праздник – День науки.

Пресс-служба АФК "Система"
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"Своим упорным трудом белорусские ученые обеспечивают прочную основу для дальнейшего устойчивого развития производственной и социокультурной сфер нашей страны. Ваши исследования и инновационные разработки, многие из которых превосходят мировые образцы, способствуют успешному развитию передовых высокотехнологичных отраслей, гарантируют благополучие и безопасность Республики Беларусь", - говорится в поздравлении белорусского лидера.

Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусские ученые готовы трудиться на опережение, помогая выстраивать интеллектуальную экономику будущего, а роль науки в жизни белорусов будет только расти.

День белорусской науки был учрежден в 1993 году. В этот день профессиональный праздник, отмечают ученые, студенты, магистранты и аспиранты, занимающиеся исследовательской работой.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер отметил, что отечественные исследования научные разработки превосходят зарубежные образцы.
 
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