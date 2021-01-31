Пути достижения в Южном Йемене обсудят в Москве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Делегация переходного совета Южного Йемена обсудит в Москве пути достижения мира в Йемене с представителями российского правительства, Совфеда и Госдумы, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение совета.

Сегодня делегация во главе с руководителем совета Айдарус аз-Зубейди отправилась с визитом в Москву.

"Во время своего визита в Российскую Федерацию глава совета и сопровождающая его делегация встретятся с рядом российских должностных лиц в правительстве, Совете Федерации и Госдуме, а также посетят специализированные центры и научные учреждения, чтобы обсудить вопросы, представляющие общий интерес, способы достижения мира и укрепления безопасности и стабильности на юге, в Йемене и в регионе, что отвечает законным чаяниям народа в Южном Йемене", - говорится в сообщении.

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади в декабре прошлого года издал указ о формировании правительства из 24 министров, включая пять представителей южного переходного совета. Президиум совета, выступающего за отделение юга Йемена, накануне призвал к скорейшей реализации эр-риядских договоренностей 2019 года в части передислокации военных частей в соответствии с предложенным арабской коалицией планом.

Совет призвал также как можно быстрее назначить глав провинций и силовых структур, поддерживать новое правительство в выполнении его задач, бороться с коррупцией и содействовать стабилизации ситуации в регионах.

В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и хуситами. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция под руководством Саудовской Аравии. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия поддерживает усилия Саудовской Аравии, ОАЭ и спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса в урегулировании конфликта в Йеменской Республике, они приведут к успеху, если все противоборствующие стороны проявят готовность к диалогу.